Echipaj rutier de la Iași, venit în control la Suceava, filmat în timp ce face manevre neregulamentare sau imprudente în trafic

Luni, 7 Octombrie 2019 (11:51:36)

Zece echipaje rutiere din mai multe județe ale țării au acționat timp de cinci zile pe șoselele județului, în cadrul unei ample acțiuni coordonate de la București, de Direcția Rutieră din cadrul Poliției Române. Acțiunea a stârnit multe reacții negative din partea șoferilor, ceea ce nu miră, însă chiar și din partea unor polițiști suceveni. Aceștia nu au fost deloc încântați de atitudinea unora dintre colegii veniți din țară, dar mai ales de cum au acționat în trafic și cum s-au deplasat în trafic. Pe acest fond au apărut și imagini video cu un Seat cu numere de Iași, cu care a acționat un echipaj rutier în zona Rădăuți-Vicov, la finele săptămânii trecute. Pe imagini se vede cum polițistul de la volanul mașinii neinscripționate a făcut o depășire pe linia continuă, nu a respectat indicatorul STOP la nici o trecere la nivel cu calea ferată, reducând doar viteza, nu a semnalizat și a circulat cu viteză mai mare decât cea admisă în localitate. Sunt nereguli care fără îndoială nu fac deloc cinste unor polițiști și nu transmit mesajul corect către opinia publică. Rămâne de văzut dacă vor fi comunicate și rezultatele acțiunii, una care s-a vrut de mare efect. După cum am arătat în ediția de luni, 7 octombrie a Monitorului de Suceava, numeroase echipaje rutiere au acționat în ultimele zile pe șoselele județului, acestea organizând inclusiv filtre de control. Această prezență sporită se datorează faptului că au acționat zece echipaje în plus, cu zece mașini în plus, aduse din mai multe județe ale țării, în cadrul unei acțiuni coordonate de sus, de la Direcția Rutieră din cadrul Poliției Române. Începând de miercuri și până duminică, în județ s-au aflat la control echipaje rutiere de la Iași, Sibiu, Mehedinți, Bacău, Ialomița, Dâmbovița, Maramureș, Ilfov și de la Direcția Rutieră a Poliției Române. Polițiștii „străini” au fost sprijiniți și de câte un coleg din Suceava, cunoscător al zonelor în care s-a acționat.

