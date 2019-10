Duminică, 6 Octombrie 2019 (14:46:47)

Polițiștii au reușit să identifice și să prindă un tânăr în vârstă de 20 de ani despre care există date că s-a urcat la volan și a pus în mod repetat în pericol siguranța celorlalți participanți la trafic, ignorând semnalele de oprire ale polițiștilor rutieri și angajându-se în urmăriri cu aceștia. Asta în condițiile în care tânărul nu are permis de conducere și are deja o condamnare pentru aceeași infracțiune. Pe parcursul a două zile, pe 20 și pe 24 septembrie, polițiștii de la Biroul Rutier Suceava au avut de a face cu un șofer care conducea un Audi A4 ]nmatriculat în Marea Britanie și care nu a oprit la semnal și a gonit în mai multe direcții, fiind urmărit și înregistrat de radar cu aproximativ 200 de km/h.În urma anchetei polițiștilor și a studierii imaginilor de pe camerele de supraveghere a fost identificat autoturismul implicat, cu numere de Marea Britanie. Mergând pe fir, polițiștii au ajuns întâi la un tânăr din Dornești, care însă abia cumpărase mașina, după data de 24 septembrie, de la un tânăr în vârstă de 20 de ani, din Marginea, care nu este posesor de permis de conducere. Polițiștii au stabilit că acest tânăr, Mihai Ciornei, în vârstă de 20 de ani, s-a aflat la volan în zilele în care nu a oprit. Sâmbătă, 5 octombrie, a fost emis un mandat de aducere pe numele tânărului în vârstă de 20 de ani. Polițiștii de la Biroul Rutier Suceava au aflat informativ că tânărul s-ar afla în trafic, în calitate de pasager, într-un autoturism cu care se deplasa dinspre Rădăuți spre Suceava. A fost instituit un filtru rutier, suspectul fiind identificat și adus la sediul Poliției municipiului Suceava. Un alt amănunt important este că același Mihai Ciornei, din Marginea a fost condamnat de către Judecătoria Cluj, în vara acestui an, la 2 ani şi 4 luni de zile de închisoare, dar cu suspendare, pentru săvârşirea infracţiunilor de „tâlhărie” şi „conducerea unui vehicul fără permis de conducere”.Având în vedere toate aceste aspecte, pe numele tânărului a fost emisă, sâmbătă seară, o ordonanță de reținere pentru 24 de ore, în baza căreia a fost introdus în arestul poliției județene.Tânărul a fost introdus în arestul poliției județene, iar ancheta continuă, sub coordonarea unui procuror.