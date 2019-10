Marţi, 1 Octombrie 2019 (15:04:50)

Deputatul sucevean Emanuel Havrici a părăsit PSD și s-a alăturat Pro România. Anunțul oficial l-a făcut președintele Pro România, Victor Ponta, care a publicat adresa oficială semnată de Emanuel Havrici prin care îl informează pe președintele Camerei Deputaților că începând de astăzi, 1 octombrie a.c., în calitate de deputat neafiliat, va activa în grupul parlamentar PRO Europa. „După această decizie, Victor Ponta a spus: „Bun venit în echipa și în grupul ProRomânia colegului nostru deputat de Suceava Emi Havrici. Trebuie sa reclădim social democrația și România!”. Contactat telefonic, Emanuel Havrici a declarat doar că nu are supărări sau probleme legate de PSD, însă așa a simțit să părăsească acest partid și să se alăture Pro România. „Așa am simțit și am luat această decizie”, a declarat deputatul Emanuel Havrici. Contactat telefonic, președintele Organizației Județene Suceava a PSD, senatorul Ioan Stan a spus că prin decizia luată, Emanuel Havrici a înșelat încrederea electoratului sucevean care i-a acordat votul pentru a ajunge în Parlament. „A venit la mine, mi-a spus de intenție, dar că nu e hotărât, însă se vede clar că mințea. I-am explicat istoria lui în PSD, faptul că electoratul a avut încredere și a votat pentru ca el să fie ales deputat, însă se pare că a înșelat așteptările sucevenilor. A fost opțiunea”, a declarat Ioan Stan.

În momentul de față Pro România Suceava are doi deputați, respectiv Cătălin Nechifor, liderul organizației județene și Emanuel Havrici.

Deputatul Emanuel Havrici se află la primul mandat de parlamentar, la alegerile parlamentare din anul 2016 fiind ales pe listele PSD, ca reprezentant al colegiului Gura Humorului – Câmpulung Moldovenesc. Emanuel Havrici mai ocupa funcția de președinte al Organizației PSD din Câmpulung Moldovenesc.