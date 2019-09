Vineri, 27 Septembrie 2019 (11:55:11)

Jurnalistul Tudorel-Constantin Rusu, născut în Vicovu de Sus, redactor în cadrul portalului ortodox doxologia.ro şi al Ziarului Lumina, a fost premiat recent la competiția fotografică internaţională „OrthPhoto Awards”, desfășurată în Bialystok – Polonia. El se numără printre fericiții câștigători ai competiţiei fotografice internaţionale „OrthPhoto Awards”, concurs organizat de site-ul internaţional Orthphoto.net. Patru fotografii ale jurnalistului născut în Bucovina au fost premiate și expuse marţi, 24 septembrie 2019, la Centrul cultural ortodox din Bialystok – Polonia, în cadrul Galei de premiere a primei ediţii a Concursului foto „OrthPhoto Awards”, prilejuită de împlinirea a 15 ani de activitate a site-ului Orthphoto.net.

· Fragmente din viaţa liturgică şi cotidiană a Bisericii Ortodoxe

Cele 4 fotografii realizate de Tudorel-Constantin Rusu în decursul activităţii sale profesionale reprezintă câteva fragmente din viaţa liturgică şi cotidiană a Bisericii Ortodoxe, mai exact doi ierarhi români şi două pelerinaje semnificative din ţara noastră. Dacă vă întrebați ce înseamnă acest premiu pentru jurnalistul și fotograful născut în Bucovina, aflați chiar de la el: „Mai mult decât premiul în sine mă bucură faptul că cele 4 fotografii ale mele expuse în cadrul Galei de la <Orthodox Cultural Center>din Bialystok reprezintă şi 4 momente speciale din formarea mea personală şi profesională. Prima fotografie expusă este realizată în Catedrala Arhiepiscopală <Sfântul Ioan cel Nou>din Suceava, la slujba de hirotonie şi instalare a Preasfinţitului Părinte Damaschin Dorneanul, un om luminos, foarte apropiat sufletului meu, ale cărui înţelepciune şi bunătate sunt depăşite doar de modestie şi ascultare. Cea de-a doua fotografie estedespre pelerinii Sfintei Parascheva, care an de an transformă Iaşul în <kilometrul 0 spiritual al Moldovei>, iar ultimele două reprezintă instantanee de la pelerinajul pe <Muntele cel sfânt al românilor>, spre Mănăstirea Ceahlău, la care am participat ani la rând - într-o fotografie Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Teofan conduce un grup de pelerini pe poteca strâmbă ce duce spre mănăstire, iar în cealaltă ierarhul poposeşte timp de câteva minute, prilej pentru un copil să i se alăture pentru o fotografie, <furându-i>totodată şi băţul de drumeţie”.

· Competențe

Tudorel-Constantin Rusu este redactor în cadrul Sectorului cultural şi comunicaţii media al Arhiepiscopiei Iaşilor. Este absolvent al Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi, promoţia 2011. Totodată, a urmat cursurile Departamentului de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării din cadrul Facultăţii de Litere - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, obţinând licenţa în jurnalism în anul 2013, cu teza „Doxologia.ro. Monografia proiectului media al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei”. De asemenea, a promovat programul de masterat „Relaţii Publice şi Publicitate” al Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice Iaşi cu lucrarea de disertaţie „Discursul online al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei”. Din anul 2016 este doctorand al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” în domeniul Ştiinţele Comunicării, cu o teză intitulată „Resurse ale oratoriei clasice în discursul pastoral”.

Portalul ortodox de fotografie OrthPhoto.net a împlinit de curând 15 ani de activitate şi reprezintă o comunitate online de fotografi amatori şi profesionişti, care doreşte să expună fotografii şi imagini din viaţa şi activitatea Bisericii Ortodoxe din întreaga lume. Orth Photo.net a fost înfiinţat pe 10 aprilie 2004. În cadrul primei ediţii a competiţiei internaţionale „OrthPhoto Award” au fost premiaţi, alături de bucovineanul Tudorel-Constantin Rusu, şi fotografii români Gabriel Marian şi Răzvan Surcel.