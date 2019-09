Gravul accident de la Vicov a fost provocat de un bărbat beat și fără permis de conducere

Sâmbătă, 21 Septembrie 2019 (13:01:52)

Gravul accident rutier care a avut loc vineri seara, în localitatea Bivolărie din orașul Vicovu de Sus a fost provocat de un bărbat care nu are permis de conducere și care pe deasupra era și în stare avansată de ebrietate. Din cercetările poliției rezultă că Romică Saghin, în vârstă de 41 de ani, din Vicovu de Sus, aflat la volanul unui VW Golf, pe strada Ștefan cel Mare din Vicovu de Sus, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, mașina părăsind partea carosabilă și intrând într-o parcare, unde a lovit un autoturism Skoda și apoi o autoutilitară. Impactul violent a fost cu autoutilitara. Pompierii militari care au intervenit la fața locului au constatat că pasagerul din drepta din VW a rămas încarcerat. El a fost extras de pompierii militari, în stare comatoasă, și transportat ulterior la spital. Pasagerul rănit grav are 48 de ani și este tot din Vicovu de Sus. Șoferul în vârstă de 41 de ani nu avea probleme deosebite de sănătate și a refuzat să fie transportat la spital. Bărbatul care a condus, Romică Saghin, a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultând valoarea de 1,32 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care a fost condus la Spitalul Municipal Rădăuţi, unde i-au fost recoltate două mostre de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. Mai mult, bazele de date au indicat că acesta nu este posesor de permis de conducere. Vineri seară, pe numele vicoveanului pericol public a fost emisă ordonanță de reținere pentru 24 de ore. El a fost pus sub acuzare pentru infracțiunile de „conducerea unui vehicul fără permis de conducere”, „vătămare corporală din culpă” şi „conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului”.

Monitorului de Suceava, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului În lipsa unui acord scris din partea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului Gravul accident de la Vicov a fost provocat de un bărbat beat și fără permis de conducere