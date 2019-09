Let s do it, Romania!

Luni, 16 Septembrie 2019 (16:03:36)

”Let’s do it, Romania!” revine cu o nouă zi de curățenie națională pe 21 septembrie în 26 de județe, printre care și Suceava, România alăturându-se celor peste 100 de țări care fac curățenie în aceeași zi.

”Ne-am propus ca și anul acesta să ne alăturăm mișcării globale Let’s do it, World! și să facem din nou curățenie în România alături de voluntarii noștri. Anul acesta, împlinim 9 ani de la prima acțiune și ne bucurăm să sărbătorim împreună, pentru o Românie mai curată”, a declarat Ștefan Buciuc, președintele Asociației ”Let’s do it, Romania!”.

Pentru înscrierea în echipa județului Suceava, lista de contacte este disponibilă pe site-ul https://letsdoitromania.ro/contacte/.

În 2018, la nivelul județului, acțiunea de curățenie generală s-a finalizat cu peste 23.000 de saci plini cu gunoaie. Peste 21.000 de voluntari s-au implicat în lupta împotriva uneia dintre cele mai acute probleme de mediu – deșeurile. Elevi, părinți, membri ai ONG-urilor, angajați din instituțiile publice s-au alăturat celei mai mari campanii de curățenie la nivel internațional, oferind un exemplu de spirit civic, de mobilizare pentru o cauză comună.

Tot anul trecut, 158 de țări din întreaga lume au participat la Ziua de Curățenie Mondială, adică 11 milioane de voluntari care au strâns 88.500 tone de deșeuri.

Mișcarea „Let`s do it, World!” a luat naștere în 2008, atunci când Estonia a organizat prima Zi de Curățenie Națională și a reușit să mobilizeze 50.000 de voluntari într-o singură zi. România este parte din rețeaua internațională „Let`s do it World!” încă de la început, fiind a patra țară care a organizat o acțiune națională de curățenie.

“Let`s do it, Romania!“ este cel mai mare proiect de implicare socială organizat în România. Din 2010 și până în prezent, “Let`s Do It, Romania!" a implicat peste 1.800.000 de voluntari în acțiuni de curățenie națională și peste 50.000 de elevi și părinți în proiecte de educație ecologică.