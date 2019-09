Un băiețel în vârstă de 9 ani, din Gura Humorului, are nevoie de 50.000 de euro pentru o intervenție chirurgicală în China

Vineri, 13 Septembrie 2019 (12:25:41)

Un băiețel în vârstă de 9 ani, din Gura Humorului, are nevoie de 50.000 de euro pentru o intervenție chirurgicală în China. Iustin Gabriel Piticaru, fiul profesoarei Ancuța Piticaru, de la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă „Sf. Andrei” DIN Gura Humorului, suferă de diplegie spastică - formă ataxică. Copilul nu poate să meargă singur, nu poate să mănânce singur, nu poate să se joace, nu poate să stea singur în picioare nici măcar o secundă, dacă mama lui nu este lângă el clipă de clipă.

Iustin Gabriel are nevoie de atenție și supraveghere permanentă. Nu are voie să fie lăsat singur, pentru că dacă a căzut, nu poate să se ridice fără sprijin. Iar Ancuța Piticaru, mama băiatului, nu are voie să se îmbolnăvească, pentru că își crește singură copilul și trebui să lupte în continuare pentru binele lui.

· Singura șansă vine din China

Toată această suferință a lui Iustin Gabriel durează de la naștere, când s-a asfixiat. A fost salvat, a luptat din greu să respire timp de două luni printr-un tub de oxigen, fără de care ar fi rămas fără aer, a reușit să ia puțin câte puțin și în greutate și în acest fel a învins moartea. A învățat să se ridice și să stea singur în șezut fără sprijin, ceea ce a fost un miracol pentru mama lui, dar și pentru medici, dar mai mult de atât nu a putut face. Își dorește cu ardoare să poată sta singur pe picioare, fără să mai fie ținut de cineva mereu de mâini, fără să fie mereu „împins de cineva din spate”.

Din ce ne-a povestit profesoara Ancuța Piticaru, în urma unui refuz venit de la o clinică din America, singura soluție de salvare a rămas doar în China, unde Iustin Gabriel ar putea face terapie cu celule stem și tratamentele de susținere și regenerare ulterioare. „De 10 ani am scris la multiple clinici din lume pentru a găsi un medic dispus să mă ajute cu un tratament adecvat, la un preț rezonabil, dar, din păcate, am primit doar răspunsuri negative. Am obținut acum o reducere din partea Institutului Bikebiotechnolohy China, dacă reușim să ajungem acolo și să terminăm tratamentele până în luna decembrie 2019, altfel pierdem reducerea și costurile vor fi considerabil mai mari, iar cu cât trece timpul, recuperarea devine mai grea. Suma totală de care avem atât de mare nevoie este de 50.000 de euro, în care intră mai multe sesiuni de tratamente cu 8 pachete de celule stem și toate tratamentele recuperatorii de susținere și regenerare, care doar în China se fac”, ne-a spus mama lui Iustin.

· Ajutați-l pe Iustin!

Este cumplită durerea acestei mame, care-și crește singură copilul, privindu-l în ochi și promițându-i zi de zi, clipă de clipă că se va face bine, știind totuși că această boală nu poate fi tratată în România. Acum copilul ei are o șansă la o viață normală, șansă care vine din China, dar femeia nu dispune de banii necesari pentru tratament. „În România, din păcate, acest tip de diagnostic nu face parte din plafonul diagnosticelor decontate pentru tratare în străinătate”, susține mama lui Iustin.

Donații se pot face, în lei: RO41BTRLRONCRT00E6348502 - CONT BTRL; RO 08 BRDE 340 SV 74 34 17 13 400 - CONT BRD; RO33 RN CB 0240078273350001 - CONT BCR; Titular conturi - Piticaru Ancuța. Pentru cei care vor să o ajute pe mama băiatului cu o informație legată de tratarea acestei boli cumplite de care suferă Iustin, sau să o ajute cu bani pentru a ajunge cu copilul ei în China, vă punem la dispoziție numărul de telefon 0746 520 042 (Piticaru Ancuța). Femeia vă poate pune la dispoziție toate documentele medicale, acceptul medicului din China și orice altă informație. Iustin Gabriel are nevoie de ajutorul nostru, al tuturor. Întindeți-i o mână pentru a-l ridica din suferință. Este doar un copil nevinovat, căruia acum i se dă șansă. Ajutați-l să poată beneficia de această șansă. Singur, probabil, nu va reuși! Împreună, cu siguranță!