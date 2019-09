Vasluiancă violată la Șaru Dornei, de concubinul cu care are un copil

Joi, 12 Septembrie 2019 (14:55:07)

Un bărbat în vârstă de 33 de ani, din Șaru Dornei, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile pentru viol, victima fiind concubina cu care are un copil. Cazul de viol este unul atipic, însă violența cu care a acționat bărbatul i-a convins pe polițiștii judiciariști dorneni că este vorba de un viol în toată regula. Victima are 26 de ani și este din Vaslui. Femeia are trei copii, din care unul are aproximativ un an și este făcut cu bărbatul din Șaru Dornei. Tânăra din Vaslui l-a cunoscut acum ceva vreme pe internet pe Ioan Buzilă și la un moment dat a venit la Șaru Dornei, mutându-se cu el cu tot cu cei doi copii mai mari pe care îi are. Cei doi au trăit în concubinaj iar femeia a dat naștere unui copil la domiciliul comun. Recent, relația celor doi nu a mai mers, au apărut scandaluri și violențe iar femeia s-a mutat de la domiciliul comun. A rămas însă tot la Șaru Dornei, fiind primită de o familie de localnici. Din cercetările polițiștilor dorneni rezultă că în noaptea de 10 spre 11 septembrie, Ioan Buzilă a forțat un geam și a intrat în camera în care se afla femeia și copilul în vârstă de un an. Bărbatul avea asupra sa un cuțit, cu care, rezultă din cercetări, a terorizat-o pe femeie pentru a fi sigur că va putea întreține relații sexuale. Acesta i-a spart și telefonul pentru a nu putea cere ajutor. Bărbatul a întreținut relații sexuale cu fosta concubină în mai multe rânduri pe parcursul nopții, plecând dimineață. Acesta i-a lăsat la plecare un bilet în care îi mărturisea că o iubește. Polițiștii dorneni cu constatat că bărbatul avea mai multe leziuni pe care femeia i le-a provocat în timp ce se apăra. Ioan Buzilă a fost pus sub acuzare pentru infracțiunile de violare de domiciliu, distrugere și viol. E a fost reținut pentru 24 de ore din cursul zilei de miercuri, 11 septembrie, pentru cele trei infracțiuni amintite mai sus.

