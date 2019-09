Joi, 5 Septembrie 2019 (15:50:03)

Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunţat că instituţia pe care o conduce a început procedurile pentru asfaltarea drumului de la Câmpulung Moldovenesc. Gheorghe Flutur a continuat în cursul zilei de joi verificările la lucrările care se realizează pe drumurile din judeţ.

Flutur a precizat că în momentul de faţă se realizează ample lucrări de asfaltare, Stulpicani fiind o localitate care va beneficia în acest an de importante lucrări de reparaţii şi modernizare a drumurilor. El a arătat că deja s-a asfaltat tronsonul de drum de la limita oraşului Frasin până la intersecţia spre Gemenea, iar în cursul zilei de astăzi vor fi finalizate lucrările pe un tronson de patru kilometri între Stulpicani şi Gemenea. „Aici a fost nevoie să folosim o grilă specială pentru a asigura o bună aderenţă cu stratul existent. Urmează să începem lucrările la un alt tronson de 4 km de drum, de la Gemenea spre Codrii Seculari de la Slătioara. Acest drum, pe care dorim să-l şi lărgim, este foarte afectat astfel că mai întâi se vor face lucrări de pietruire şi de lărgire a patului drumului, urmând ca apoi să aplicăm două straturi de asfalt. De asemenea, am cerut celor de la Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri Suceava să înceapă întocmirea documentaţiei pentru modernizarea drumului care leagă Câmpulung Moldovenesc de Stulpicani şi care asigură accesul de la Câmpulung Moldovenesc spre Codrii Seculari de la Slătioara. Este încă un drum cu un peisaj de o frumuseţe rară, pe care noi am intervenit deja pentru a repara un pod afectat de ape”, a declarat Gheorghe Flutur.

El a mai spus că începând de luni încă o formaţie de lucru va începe lucrări la drumul peste pasul Puzdra, Frasin – Stulpicani – Ostra – Broşteni. Şeful administraţiei judeţene a spus că lucrările vor începe dinspre Broşteni, de la Holda spre pasul Puzdra, astfel încât reparaţiile la acest drum să fie făcute din ambele capete. „Este un drum foarte important, aşa că ne-am organizat să putem finaliza reparaţiile cât mai repede”, a spus Flutur. El a afirmat că lucrările de reparaţii şi modernizare pe drumurile judeţene continuă în aceste zile la Poiana Negri, Panaci - Glodu spre Bilbor şi la Horodniceni, iar de luni vor începe lucrările pe drumul Cajvana – Botoşana.

„Pentru dezvoltarea turismului în judeţul Suceava avem ca prioritate asigurarea infrastructurii rutiere. Noutăţile la care lucrăm în acest an se referă şi la drumurile care asigură acces la Codrii Seculari de la Slătioara şi trecerea prin pasul Puzdra. Voi fi zi de zi pe şantiere la punctele de lucru unde se execută reparaţii pentru ca, atât timp cât condiţiile meteo ne mai permit, să finalizăm lucrările şi să aducem drumurile la starea normală”, a încheiat Gheorghe Flutur.