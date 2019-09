Cel mai modern din România

Marţi, 3 Septembrie 2019 (14:46:12)

Municipiul Suceava a devenit unul dintre primele orașe din țară care a trecut la colectarea deșeurilor menajere printr-un sistem de buncăre semiîngropate și îngropate, prin punerea în funcțiune a primelor 100 de platforme cu containere aflate doar parțial la suprafață.

Inaugurarea noului sistem s-a făcut de marți dimineață, în prezența unei delegații a Ambasadei Finlandei, țara din care a fost importat acest sistem modern, a firmei producătoare, Molok OY, precum și a unei delegații a Agenției Guvernamentale pentru Eficiență Energetică, din Republica Moldova.

„Este un moment important privința gestionării deșeurilor menajere în orașul nostru. Este o metodă modernă pentru gestionarea celor 100 de platforme semi-îngropate a căror amenajare se finalizează săptămâna aceasta. Operațiunea va fi optimizată. Licitația de salubrizare menajeră a fost câștigată de asocierea de firme Diasil – Ritmic, care, conform contractului, trebuie să facă investiții de 9 milioane de euro. Iată că se fac aceste investiții. În primul an aveau de montat 50 de containere semi-îngropate și iată că au montat deja toate cele 100, câte au prevăzute în contract, plus că au adus, tot din Finlanda, 50 de platforme îngropate, care vor fi montate în acest an. Vreau să-i felicit și să-i mulțumesc firmei Molok pentru echipamentele furnizate, precum și echipei de la Ambasada Finlandei, pentru sprijinul acordat. Țările nordice sunt campioane în ceea ce privește implementarea de soluții moderne pentru problemele de mediu, iar prin această investiție continuăm practic ideea de Suceava – oraș verde, pentru care s-a acționat până acum prin modernizarea iluminatului public, transport electric, centrală de termoficare pe biomasă, iar acum un sistem modern de colectare a deșeurilor. Sunt convins că sucevenii vor aprecia și sunt convins că avem cel mai modern sistem de colectare a deșeurilor menajere din România”, a declarat primarul Sucevei, Ion Lungu.

Platformele semiîngropate cuprind un număr de 6 containere cu o capacitate de 3 mc fiecare, 4 pentru fracție umedă cu capac negru și 2 cu capac galben, pentru fracție uscată, conform instrucțiunilor afișate la fiecare loc de colectare.

„Facem un apel către suceveni să ne ajute să gestionăm în mod corespunzător aceste echipamente și să păstrăm curățenia orașului!”, a mai spus edilul sucevean.

Invitații de peste hotare, reprezentanții administrației locale dar și sucevenii din zona străzii Ion Vodă Viteazul, lângă Mănăstirea Sfântul Ioan, unde a fost realizat primul punct de colectare semiîngropat, au asistat la o demonstrație de manevrare a noilor echipamente, golirea containerele fiind făcută cu autospeciala dotată cu braț mecanic.

„Treptat, toate containerele de suprafață vor fi îndepărtate fiind puse în funcțiune cele semi-îngropate (acestea nu pot fi accesate de persoane neautorizate, două treimi din volumul recipientului se află în subteran și sunt prevăzute cu capace etanșe).

Cu toții trebuie să colectăm selectiv! Nu este doar o obligație legală, ci și una de educație civică și trebuie să devină o obișnuință pentru suceveni”, a explicat viceprimarul Lucian Harșovschi, care s-a ocupat de realizarea contractului de delegare a salubrizării și de implementarea în teren a noului sistem de colectare a deșeurilor.

Delegația Ambasadei Finlandei, prezentă la Suceava, a fost formată din Anne M’Rabet - Adjunct al șefului de misiune și Sandu Catalina, asistent, din partea firmei producătoare a echipamentelor - Samuli Moilanen, director de vânzări Molok OY și Damir Budanek, reprezentant Molok OY pentru Europa de Est.