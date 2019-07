Marţi, 30 Iulie 2019 (14:31:55)

Valentina Halip, studentă în anul al II-lea la Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării, a reprezentat în acest an Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava la Festivalul studenţilor francofoni din Europa centrală şi orientală. Organizat în perioada 30 iunie – 6 iulie 2019, de către Agenţia Universitară a Francofoniei, la Plovdiv – capitala culturală a Bulgariei –, acest festival a reunit în jur de 100 de studenţi, pasionaţi de limba franceză, reprezentanţi ai unor universităţi din mai multe ţări europene, dar şi din Asia şi Africa, respectiv Armenia, Azerbaidjan, Bulgaria, Macedonia, Republica Moldova, România, Rusia, Serbia, Turcia, Tunisia, Ucraina şi Ungaria. Tinerilor li s-au propus diverse ateliere.

La întoarcerea în ţară, Valentina Halip a făcut un rezumat al acestei experienţe: „Îmi place foarte mult să călătoresc. Am avut norocul să mi se asigure transportul cu avionul de la Suceava la București (cu escală), apoi de la București la Sofia. De acolo, am fost transportați la Plovdiv cu un autocar. M-am simțit foarte matură și responsabilă după ce am ajuns cu brio la destinație. Am fost cazați în căminul Universității de Medicină, la vreo 25 de minute de facultatea unde, în fiecare zi, se țineau atelierele. Dintre atelierele de painting, gaming, canto, teatru și dans, eu l-am ales pe cel din urmă. Coregraful nostru, un francez foarte prietenos, Clément Bautot, ne-a ajutat să legăm relaţii strânse în grupul nostru de dansatori amatori, determinându-ne şi să experimentăm pentru prima oară dansul tradițional bulgăresc specific zonei. Atelierele țineau toată ziua, cu o pauză de masă de două ore. Pe seară, cina era servită la cantina căminului şi, ulterior, la 19:30, ne întâlneam într-o sală amenajată cu videoproiector pentru ca fiecare echipă să spună câteva cuvinte despre țara ei. Alături de colegii mei români, am încins și o horă și am invitat toți spectatorii să danseze cu noi. Fiecare atelier a pregătit câte un moment artistic pentru a-l prezenta la gală. A existat un juriu, care avea rolul de a evalua fiecare participant și de a alege câte trei câștigători pentru fiecare atelier. Premiul I însemna un bilet de avion dus-întors într-o țară francofonă, premiul II – pe care l-am câștigat la atelierul meu, datorită pasiunii pentru dans – a constat într-o tabletă, iar premiul III era un ceas inteligent. Fiecare student a primit diplomă de participare şi a obţinut, de fapt, cel mai de preț premiu: un bagaj de cunoștințe impregnat de cultură orientală, africană, dar și europeană, de noi termeni francezi, de prieteni surprinzători, de o gastronomie diferită de cea cunoscută și de perspective originale de a gândi. Intenția mea este să-i încurajez pe cât mai mulți studenți să profite de această perioadă a vieții lor, în care pot să viziteze locuri noi şi să lege prietenii frumoase dacă profită de bursele care le sunt puse la dispoziție şi pentru obţinerea cărora e nevoie numai de voința de a se înscrie. Îndrăzniți!”