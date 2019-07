Marţi, 30 Iulie 2019 (16:11:37)

O veche clădire din municipiul Suceava, în care funcţionează Grădiniţa „Dumbrava Minunată”, va fi demolată parţial şi apoi reclădită, dar şi extinsă în acelaşi timp, pentru a asigura spaţii moderne de învăţământ pentru un număr mai mare de copii.

„În această zi am semnat la Piatra Neamţ contractul de finanţare pentru Extinderea şi modernizarea Grădiniţei <Dumbrava Minunată>. Proiectul cu denumirea <Unitate învăţământ preşcolari, în zona centrală a Municipiului Suceava> are o valoare totală de contract de 4.102.728,29 de lei, la care cofinanţarea de la bugetul local este de 42.994,65 de lei. Clădirea formată din SP+P+1E va găzdui 60 de copii, organizaţi în trei grupe. Pe data de 14 august 2019 are loc licitaţia pentru execuţie, iar termenul de realizare este de 24 de luni. Doamne ajută!”, a spus marţi primarul Sucevei, Ion Lungu.

Valoarea de TVA pentru proiect este de 650.116,83 de lei.

Semnarea contractului s-a făcut între edilul sucevean şi directorul adjunct al ADR Nord Est, Nicolaie Burghelea.

Clădirea Grădiniţei “Dumbrava Minunată” de pe strada Constantin Dobrogeanu Gherea, din cartierul Zamca, este un edificiu construit în 1930, iar acolo învaţă două grupe de copii, care pe perioada execuţiei lucrărilor de modernizare şi extindere vor fi redistribuiţi la alte grădiniţe.

Noua unitatea de învăţământ va dispune, pe lângă spaţiile de clasă, de un cabinet medical cu izolator, o sală multifuncţională, bucătărie, spălătorie – călcătorie şi un loc de joacă în exterior.