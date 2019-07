Miercuri, 24 Iulie 2019 (12:05:56)

În urma mai multor campanii umanitare organizate în ultima perioadă pentru Eliza-Maria Balica, fetiţa din Fălticeni în vârstă de 3 anişori, diagnosticată cu leucemie limfoblastică acută, s-au adunat peste 18.000 de euro. Doar în urma campaniilor iniţiate de Mugurel Duceag s-au strâns în urne şi în cont 70.600 de lei, echivalentul a 14.865 de euro. Mai sunt 49.000 de lei în contul campaniei organizate pe Facebook. Mugurel Duceag a fost susţinut în aceste campanii umanitare în primul rând de familie, de zeci de prieteni, printre care şi Sofica Vlad Constantin, din Rădăşeni, cu care a organizat strângerea de fonduri pe Facebook, cunoştinţe şi oameni care poate nu-l cunoşteau, dar care după ce au citit în paginile Monitorului de Suceava despre iniţiativele sale de ajutorare a oamenilor necăjiţi au avut încredere că banii adunaţi vor ajunge acolo unde trebuie şi unde au fost promişi.

Una dintre campaniile organizate de Mugurel Duceag pentru Eliza, împreună cu alţi 15 tineri, s-a desfăşurat în zilele de 20 şi 21 iulie în centrul municipiului Fălticeni şi s-a intitulat „Din suflet pentru suflet”.

Din suflet pentru Eliza

Am aflat de la Anamaria Balica, mama Elizei, că reprezentanţii Asociaţiei umanitare “Speranţa pentru România’’ au mai strâns pentru Eliza 3.700 de euro, bani care vor fi transferaţi în contul farmaciei de unde se vor achiziţiona vaccinurile. De asemenea, aproape 10.000 de lei s-au adunat miercuri, 17 iulie, la Fălticeni, în cadrul Campaniei umanitare „Alergăm din suflet pentru Eliza", bani care au ajuns la Eliza-Maria Balica. Alţi 300 de lei s-au adunat la Constanţa, în cadrul unei acţiuni similare organizate pentru Eliza.

Campania „Alergăm din suflet pentru Eliza" a fost organizată Clubul Sportiv Alessia Athletic, condus de Laura Alina Pazari, preşedinte.

Calvarul micuţei, dar şi al părinţilor ei, a început în luna mai 2018, când i s-a spart un vas de sânge la ochi. Apoi i s-a umflat burtica. A ajuns la doctor, iar astfel a aflat groaznicul diagnostic. A stat internată într-un spital din Iaşi, unde trebuie să se întoarcă periodic. Fetiţa trebuie să urmez un tratament injectabil cu Erwinase, tratament costisitor, care depăşeşte veniturile familiei.

Mulţumiri

Eliza are nevoie de 15 vaccinuri, care îi oferă speranţă de 75% ca maladia să nu mai revină. Costul unui vaccin este de 1.200 de euro. Eliza a încercat şi vaccinul gratuit de la spital (asparaginaza), însă fără succes, făcând reacţie adversă. În acest moment, familia Elizei are banii necesari pentru achiziţionarea vaccinurilor. Eliza are şansă la viaţă doar cu acest medicament, pe care acum, datorită oamenilor inimoşi, şi-l permite.

”Cu ajutorul dumneavoastră, dragi oameni de bine, s-au strâns banii necesari pentru cumpărarea vaccinurilor. Vă mulţumesc pentru toate cuvintele frumoase, pentru rugăciunile dumneavoastră pentru ca Eliza să se facă bine, pentru toată implicarea şi pentru că ne-aţi fost alături. Vă doresc să aveţi parte de tot ceea ce vă doriţi, să vă ajute Dumnezeu în tot ceea ce vă propuneţi şi vă doresc din suflet foarte multă sănătate, pentru că este cea mai importantă. Vă mulţumim!”, este mesajul mamei Elizei, Anamaria Balica.