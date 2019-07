Marţi, 23 Iulie 2019 (13:05:29)

Peste 100 de membri ai Fundației FARA din toată țara s-au reunit la sfârșitul săptămânii trecute, pe 19 iulie, la Cacica, în cadrul acțiunii „Marșul iubirii”. A fost una dintre cele mai importante activități organizate de FARA în acest an, când, după cum au spus organizatorii, „dărâmând granițele ce ne separă, am celebrat combustibilul motivației și activităților FARA, Iubirea”. Sub sloganul „Iubirea se trăiește”, la Cacica au avut loc numeroase activități menite să îi apropie pe oameni: copii, tineri, vârstnici. Pornind de la cel mai important concept al existenței noastre, iubirea, întrunirea de la Cacica a dorit să pună în practică și în mișcare această energie vitală. „Deși există varii motive pentru care am ales să facem ceea ce facem la FARA, aceeași caracteristică se regăște în motivațiile noastre, ale tuturor: Iubirea față de aproapele nostru. Iar pentru că una e să zici că iubești și alta e să o faci, noi am decis să o trăim împreună și s-o lăsăm să ne umple... Așadar, pentru o zi, am trăit împreună iubirea ce ne leagă și care ne alimenteazămunca noastră”, au spus organizatorii evenimentului.

· Cea mai de preț și valoroasă nestemată, iubirea

Reprezentanții FARA suceveni, împreună cu colegii FARA din alte județe, cu copiii și tinerii care înglobează „misiunea sufletelor noastre și alături de Jane Nicholson, fondatoarea și președinta Fundației FARA, dar și cu prietenii noștri dragi care împărtășesc aceleași valori și același țel profesional – Asociația Iubește-mă așa cum sunt, s-au adunat la casa de vacanță de la Cacica, lăsându-se scăldați în sentimentul de apartenență „la ceva mult mai mare decât oricare dintre noi. Niciodată n-am fost mai energici și mai determinați decât în acea clipă când am fost împreună cu toții, nedespărțiți de granițele ce ne separă de obicei”.

Cei mai norocoși dintre participanți au avut oportunitatea să vorbească în fața tuturor despre ceea ce îi face recunoscători, ceea ce-i face fericiți. Ceilalți membri FARA au ascultat și au vibrat la unison cu vorbitorii. Iar pentru că iubirea devine aur atunci când este împărtășită, spun organizatorii, „Marșul Iubirii”... s-a răspândit în toată localitatea Cacica. Cu pancarte reprezentative fiecărui modul al Fundației FARA, gânduri bune au fost transmise de copii și tineri, care, într-un glas, au lăsat să se înțeleagă că în ciuda faptului că unii dintre ei nu au o familie, nu au un adăpost, sunt defavorizați, aflați în dificultate, unii au dizabilități, ei dețin cea mai de preț și valoroasă nestemată, iubirea, care înlocuiește într-un fel toate celelalte lipsuri.