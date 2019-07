Marţi, 23 Iulie 2019 (11:08:46)

La Editura Mușatinii a apărut recent romanul social-istoric semnat de Mihail C. Pitic, intitulat „Ochii albaștri ai țarului”. Este a doua carte publicată de Mihail-Cătălin Pitic, după ce, în anul 2007, a publicat cartea "Noţiuni introductive de tehnică", la Editura George Tofan Suceava.

În romanul „Ochii albaștri ai țarului”, autorul prezintă fapte care arată cititorului căile posibile pe care le poate urma oricare om în viaţă, generaţie după generaţie. Mihail C. Pitic vrea să demonstreze că viaţa fiecărui individ nu este numai rezultatul întâmplării, ci se află sub influenţa părinţilor, a bunicilor și a unei situații de viaţă transmisă de ei, numită soartă.

„Urmaşii fiecărui om trăiesc sub moștenirea înaintaşilor prin trăsăturile fizice şi psihice care le sunt transmise şi a faptelor lor. Ei vor fi nevoiţi să rezolve, pe mai departe, în manieră proprie, prin priceperea lor, situațiile noi de viață care conțin germenii situațiilor vechi de viaţă ale strămoșilor. Dacă înaintaşii şi urmaşii lor ar forma o singură persoană, ar vedea că această persoană imaginară, nemuritoare, ar îndeplini diverse roluri, dar va trăi sub semnul adevărului și al dragostei. Cei care vor trăi sub semnul minciunii şi al urii, nu după mult timp vor dispărea inexplicabil”, explică Mihail C. Pitic.

· O experiență de viață

De asemenea, autorul romanului „Ochii albaștri ai țarului” dorește ca prin această carte să transmită o experiență de viață, „un mod de a trăi din care cititorul să aleagă partea cea mai frumoasă, partea care intră pe nesimțite în sufletul său şi care, în clipele cheie ale vieții, îl face să aleagă ceea ce este mai bun, mai corect, mai frumos. Calitățile unui om nu se bazează pe poziția sa socială pe care o ocupă, vremelnic, la un moment dat, ci pe capacitatea lui de a rezolva problemele vieţii și de a transmite mai departe priceperea şi dragostea sa. Orice asemănare cu realitatea este binevenită”. Motto-ul cărții este: „Viața este duală. Dumnezeu este echilibru în această dualitate”. Autorul dedică această carte „mamei mele Silvia care a trăit mai mult pentru alții, dăruind mult în viață, dar primind mult prea puțin înapoi”. „Ochii albaștri ai țarului” cuprinde 25 de capitole, primul capitol fiind intitulat „Istoria anilor care au trecut”. Cartea se încheie cu „Moartea vărului Vanea” și „Pe urmele tatălui”. Romanul-social „Ochii albaștri ai țarului” se găsește și poate fi achiziționat din Librăriile Lidana.