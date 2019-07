Luni, 22 Iulie 2019 (11:20:54)

Îndrăgitul interpret de muzică populară Nicolae Furdui Iancu şi carismaticul actor şi interpret Mihai Mărgineanu vor concerta, la sfârşitul acestei săptămâni, la Muzeul Satului Bucovinean. Artiştii sunt invitaţi la evenimentul „Lume, lume… hai la târg!”, organizat de Muzeul Bucovinei şi Consiliul Judeţean Suceava, ce se va desfăşura în perioada 26-28 iulie 2019.

Organizatorii oferă publicului două concerte deosebite: pe 27 iulie, la ora 18:00, va concerta Nicolae Furdui Iancu, iar pe 28 iulie, la ora 18:00, va susţine un concert Mihai Mărgineanu.

Artistul Nicolae Furdui Iancu se declară mândru de „rădăcinile” sale şi reuşeşte să valorifice cu succes folclorul zonei natale, Ţara Moţilor. „Am pornit în carieră cu gândul de a valorifica cântecele zonei în care m-am născut şi am crescut, Ţara Moţilor. Consider că de-a lungul vremii am reuşit să le impun pe plan naţional şi internaţional pentru că am avut multe spectacole şi în străinătate. (...) Moţii dintotdeauna au fost nişte români demni, oameni trăiţi şi crescuţi la munte, care nu au permis să fie sub papucul nimănui. Tocmai de aceea, moţii au şi eroii lor – Avram Iancu, Horia, Cloşca şi Crişan”, a declarat cântăreţul. Iubitorii de folclor sunt aşteptaţi în număr mare la concertul susţinut de Nicolae Furdui Iancu, artistul fiind apreciat şi iubit de bucovineni.

Duminică, pe 28 iulie, la ora 18:00, cântăreţul şi actorul Mihai Mărgineanu îi invită pe suceveni la concert. După cum singur afirmă, cântăreţul are trei meserii: actor în „Las Fierbinţi“, cântăreţ şi pilot de avion. Artistul a preluat cântece cunoscute din folclorul urban al anilor '70 şi '80, piese cunoscute în mahala şi în cartierele de la periferia oraşului, cântece de pahar, pe care le interpretează într-un stil propriu. Cea mai cunoscută melodie a lui Mihai Mărgineanu, "Mă iubeşte femeile", este o preluare după un cântec al actorului interbelic Iancu Brezeanu, din care Mărgineanu a păstrat doar melodia şi a rescris o parte din versuri într-un stil propriu.

La Muzeul Satului Bucovinean, sucevenii şi nu numai vor găsi „produse meşteşugite, bunătăţi gastronomice, produse de anticariat”. Vor participa zeci de meşteri populari din toată ţara, vor fi expuse spre vânzare produse pentru toate gusturile şi buzunarele, bunătăţi gastronomice, dar nu vor lipsi nici spectacole de calitate. Programul târgului este între orele 9:00-20:00.