Miercuri, 17 Iulie 2019 (12:01:48)

Profesorul şi poetul Ilie Ibănescu - Anemone, în vârstă de 88 de ani, a scos recent de sub tipar, la Editura Lidana, un nou volum de versuri - „Lordul”. Poezia care poartă şi numele cărţii, „Lordul”, este prima dintr-un şir de peste 130 de poezii semnate de profesorul Ilie Ibănescu - Anemone.

„Am lăsat în urmă / Munţi de dor / Plecând din Sud spre / Polul Nord. / Cu inima luminând / Să dau destinului vamă, / Aici, pe plaiul săvenean / Lăsând în urmă satul / Şi pădurea./ (...) Eu cale-ntoarsă am făcut / Din Nord, / Spre Polul Sud. / Dar am rămas în amintiri - / Tânăr lord, pe ţărm necunoscut”, sunt versuri din poezia „Lordul”, poezie urmată de altele, pline de miez, „Ninge”, „Bucla de argint”, „Într-o altă galaxie” etc. „Lordul” apare în mai multe poezii, construcţii poetice în care sălăşluieşte sufletul autorului, aspiraţiile, dorinţele, nostalgiile...: „Obosit de atâta drum / Doarme Lordul sub gutui, / Lordul doarme şi visează, / Îngerii îi stau de pază.” („Doarme Lordul”); „Pe cărările vieţii / Călători prin Univers, / Sevă astrală nu mai are / Timpul îi cere să se oprească. / Lordul pare supărat, / Zborul lui s-a terminat. / Viaţa are un sfârşit, / Peste care nu se trece. (...)” („Timpul trece”).

Universul, stelele, „cuib de stele”, luna, „sabia luminii”, zeii, spaţiul sacru, natura cu tot ce are mai scump, clipa, comorile pădurii, lacrima de dor, lacrima mamei, amintirile, zbuciumul, timpul, toate sunt teme abordate de autor în cel mai recent volum de poezii, „Lordul”. Cartea se încheie cu „Sabia Luminii”: „(...) Am fost un mare călător / Pe-un drum pavat cu stele, / Cu Sabia Luminii am apărat / De duhurile rele. / A înflori al ţării plai / Aici pe-o Gură de Rai, / Drum deschis spre cer - / Lordul.”