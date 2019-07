Luni, 15 Iulie 2019 (18:49:51)

O gravă faptă de tâlhărie şi lipsire de libertate s-a petrecut acum câteva zile, în plină zi, în municipiul Suceava. Un bărbat a fost legat şi lipsit de libertate de trei indivizi, care l-au deposedat prin violenţă de suma de 15.000 de euro. Cel considerat a fi autorul principal al faptei a fost prins după câteva ore de poliţiştii suceveni, între timp fiind şi arestat preventiv.

Pe 11 iulie, Poliţia municipiului Suceava a fost sesizată de faptul că un bărbat care conduce o maşină înmatriculată în Botoşani se îndreaptă spre judeţul vecin, după ce a comis o tâlhărie la Suceava. Respectivul, Ion Acsiniuc, în vârstă de 45 de ani, a fost interceptat şi blocat în trafic pe DN 29 Suceava-Botoşani, asupra sa fiind găsită şi suma de 15.000 de euro, sustrasă de la victimă.

Din cercetările ulterioare ale poliţiştilor judiciarişti suceveni a rezultat că agresorul şi victima se cunosc, ambii fiind originari din Republica Moldova şi locuind în Suceava. Scopul întâlnirii lor din ziua de 11 iulie a fost de a tranzacţiona o maşină. Ion Acsiniuc a avut însă alt plan, legat de o datorie pe care pretinde că o avea de recuperat de la Eduard A., în vârstă de 42 de ani, şi el din Suceava. Sub pretextul tranzacţionării maşinii, primul ar fi ştiut că celălalt bărbat are bani asupra sa. Aşa că ar fi pus la cale un plan de a pune mâna pe acei bani, în contul pretinsei datorii.

Ion Acsiniuc, ajutat de doi complici, ar fi mers cu victima pe strada Universităţii din Suceava (în zona de după unitatea de pompieri), sub pretextul de a vedea o maşină de vânzare, iar acolo, în parcarea Unităţii Fitosanitare, ar fi acţionat violent faţă de bărbatul de 42 de ani. Acesta a reclamat că a fost sechestrat, lovit şi deposedat de cei 15.000 de euro. După ce victima a sunat la 112 şi a precizat datele de identificare ale maşinii, atacatorul a fost prins de poliţişti.

Poliţiştii judiciarişti suceveni, sub coordonarea unui procuror, l-au pus sub acuzare pe Ion Acsiniuc pentru tâlhărie calificată şi lipsire de libertate în mod ilegal. Victima sa are inclusiv certificat medico-legal care atestă leziunile suferite.

Ulterior, la propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, Judecătoria Suceava a emis mandat de arestare pentru 30 de zile pe numele lui Ion Acsiniuc.

Ancheta este în plină desfăşurare, atât cu privire la întreaga activitate infracţională a bărbatului arestat, cât şi cu privire la cei doi complici şi rolul pe care l-ar fi avut aceştia. Nu este încă foarte clar dacă aceştia au participat efectiv la agresiune.

Inculpatul se bucură de prezumţia de nevinovăţie, până la o decizie definitivă a instanţelor de judecată.