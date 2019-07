Joi, 4 Iulie 2019 (14:32:02)

Absolvenţii de liceu care doresc să urmeze cursuri universitare în România sau în străinătate se pot înscrie la sesiunea de admitere cu răspuns pe loc care va avea loc pe 16 și 17 iulie la sediul EA – The Entrepreneurship Academydin București (str. Semilunei, nr. 4-6) sau pe Skype. Există și posibilitatea de a participa la interviu online, pe Skype, sesiune dedicată celor din afara Bucureștiului.

Mai exact, 17 universități din Marea Britanie deschid admiterea cu răspuns pe loc, printre care și Anglia Ruskin University, Birmingham City University, Coventry University, NAVITAS, University of Essex, University of Greenwich, University of Hull, University of Middlessex, University of Northampton, University of Plymouth, University of Portsmouth, University of Sunderland, University of West London, University of Westminster și University of Worcester. Lor li se alătură HAN University of Applied Sciences din Olanda și The Entrepreneurship Academy din România.

Pentru a putea participa la interviurile de admitere, absolvenții trebuie să prezinte foaia matricolă și diploma de bacalaureat sau licență (sau o adeverință, în lipsa lor), alături de dovada examenului pentru limba engleză, în funcție de criteriile necesare facultății la care aplică și un formular de aplicație, care poate fi descărcat de pe site-ul www.spotadmissions.ro.

Lista universităților participante și formularul de înscriere sunt disponibile site-ul Spot Admissions, iar participarea este gratuită. Pentru mai multe informații, consilierii EDMUNDO stau la dispoziție celor interesați să afle mai multe informații, serviciile de consiliere fiind gratuite.

EDMUNDOeste un serviciu gratuit de consiliere educațională internațională care lucrează activ cu peste jumătate din toți aplicanții români la studii în Marea Britanie și Olanda. Consilierii EDMUNDO oferă asistență în mod gratuit, atât în procesul de pre-aplicare la studii în străinătate (alegerea universităților potrivite, verificarea condițiilor de eligilibilitate, pregătirea dosarului de admitere), aplicarea propriu-zisă, dar și post-aplicare (pregătirea dosarelor de finanțare, cazare, chiar și după începerea cursurilor). În prezent, comunitatea studenților EDMUNDO numără peste 7.000de români deveniți studenți internaționali.