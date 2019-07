Miercuri, 3 Iulie 2019 (11:09:22)

Un grup de opt elevi de la Liceul Tehnologic “Ion Nistor” Vicovu de Sus, însoţiţi de cadrele didactice (director adjunct, prof. Gheorghiţă Florin - coordonatorul proiectului, director adjunct, prof. Chira Gheorghe şi prof. Galan Petrică), a participat la activităţile din cadrul proiectului ERASMUS+K229 “Walls, Bridges and Notes”, desfăşurat la şcoala Kelevan Lukio, Tampere, Finlanda, proiectul vizând dobândirea de competenţe din diverse arii curriculare, în special comunicarea în limba engleză.

Pe parcursul celor cinci zile, delegaţiile prezente din şcolile implicate în proiect – Liceul Tehnologic “Ion Nistor” Vicovu de Sus, România, Instituto di Istruzione Superiore Peano, Florenţa, Italia, IES Padre Isla, Leon, Spania şi şcoala gazdă Kalevan Lukio, Tampere, Finlanda, au desfăşurat activităţi specifice proiectului, au asistat la lecţii demonstrative, au creat imnul oficial al proiectuluiIt Can Be Built Together (Erasmus+ Walls, Bridges and Notes theme song) https://www.youtube.com/watch?v=_lsKyYClQrg, au luat parte la diferite activităţi educaţionale şi culturale: jocuri de interacţiune, lucrul în echipă, gătitul de mâncăruri tradiţionale, au pictat poduri celebre din ţările lor, acestea având ca temă semnificaţia simbolică a zidului (obstacol, limită, graniţă) şi cea a podului (legătură, uniune, relaţie).

Tampere este un oraş important oraş universitar al Finlandei, elevii români au avut ocazia de a cunoaşte renumitul sistem de învăţământ finlandez, profesorii au putut asista la cursuri şi au fost iniţiaţi în programele de testare din şcoala finlandeză. Sauna finlandeză şi baia în Lacul Näsijärvi, cu o temperatură de numai 6 grade Celsius, au constituit momente unice pentru elevii şi profesorii din cele 4 delegaţii. Elevii s-au putut bucura de o excursie organizată în capitala Helsinki, a fost explorat centrul vechi, vizitând Catedrala luterană Helsinki sau Tuomiokirkko, Biblioteca Oodi, una din cele mai moderne şi avangardiste biblioteci din lume, portul turistic. Elevii au participat la diverse activităţi culturale, au asistat la concertul orchestrei simfonice din Tampere, la concertul de primăvară al liceului Kelevan Lukio, au creat scurte animaţii la atelierele de creaţie din cadrul Moomin Museum Tampere.

Proiectul şi-a propus să dezvolte abilităţile de comunicare între elevi, oferindu-le ocazia de a interacţiona, de a se cunoaşte reciproc prin experienţe ce stimulează creativitatea, gândirea autonomă şi încrederea în sine.

Următoarea mobilitate va avea loc în perioada 3-9 noiembrie, la Liceul Tehnologic “Ion Nistor” Vicovu de Sus.