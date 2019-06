Accident violent provocat de un tânăr de 19 ani, care consumase alcool

Duminică, 30 Iunie 2019 (15:04:54)

Patru tineri au scăpat cu viață dintr-un accident rutier care putea avea repercursiuni cu mult mai grave, petrecut la Putna. Mașina condusă de un tânăr în vârstă de 19 ani a fost scăpată de sub control din cauza vitezei neadaptate într-o curbă, intrând într-un șanț și răsturnându-se. Accidentul s-a petrecut sâmbătă seară, în jurul orei 20.00, șoferul de 19 ani fiind în ușoară stare de ebrietate Din cercetările ulterioare ale poliției a rezultat că un tânăr în vârstă de 19 ani, Ioan C., din Horodnic de Sus, aflat la volanul unui Ford Focus, cu care se deplasa pe DN 2H, pe raza comunei Putna, având direcția de deplasare Putna – Vicovu de Sus, după ce a trecut de podul de peste pârâul Putna, într-o curbă la stânga, a pierdut control asupra volanului, mașina ieșind în decor prin dreapta. Autoturismul a intrat violent în șanț și s-a răsturnat, fiind avariat serios. Echipajul medical ajuns la fața locului a preluat doar un minor de 17 ani, din Bilca, pasager, care era rănit. Polițiștii au constatat că tânărul în vârstă de 19 ani de la volan era în ușoară stare de ebrietate – 0,22 miligrame per litru alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la Spitalul municipal Rădăuți, unde i s-au recoltat probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei în sânge. În mod normal, concentrația de alcool va fi sub limita pentru care se întocmește dosar penal. Pe de altă parte, polițiștii au constatat că șoferul ar fi modificat urmele accidentului iar numerele de înmatriculare au fost date jos. Polițiștii au deschis dosar de cercetare penal pentru săvârşirea infracţiunilor de vătămare corporală din culpă și modificarea urmelor accidentului de circulație și continuă cercetările, pentru a stabili exact ce s-a întâmplat. Pentru tinerii implicați în accident, în special pentru șofer, cel mai important ar fi să conștientizeze că au trecut pe lângă moarte.

