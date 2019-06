Competiţie sportivă

Vineri, 28 Iunie 2019 (13:38:13)

Una dintre marile gimnaste ale României, multipla campioană mondială şi olimpică Maria Olaru, a alergat la proba de cros din cadrul „Spartachiadei profesorilor”, competiţie sportivă ajunsă la cea de-a VII-a ediţie.

Alături de campioana din Fălticeni, s-au aliniat la startul probei de cros atât profesori de educaţie fizică şi sport, cât şi dascăli de alte specializări, din Suceava, Dolj, Dâmboviţa, Ilfov, Cluj, Vaslui, Neamţ, Bihor, dar şi din Ucraina şi Republica Moldova.

Sportiva a fost invitată în deschiderea ediţiei din acest an a ”Spartachiadei profesorilor”, eveniment care include 15 ramuri sportive, dedicat angajaţilor din învăţământul preuniversitar.

Maria Olaru a felicitat organizatorii şi a evidenţiat beneficiile mişcării, ale unui mod de viaţă activ şi sănătos.

„Să nu uităm că organismul uman este construit pentru a face mişcare, astfel că e necesar să ne educăm prin sport, cu sport. Să fim mai sănătoşi, să dăm la o parte tehnologia, comoditatea, pentru că trebuie să ne autodepăşim în fiecare zi pentru a fi sănătoşi la minte şi la trup. Preţuiţi-vă corpul! Mă alătur astăzi la cros, nu pentru a da dovadă de competitivitate, ci pentru că aşa îmi trăiesc eu viaţa şi pentru că este pentru prima dată când am ocazia să particip umăr la umăr alături de dumneavoastră”, a transmis marea campioană.

Maria Olaru (4 iunie 1982) a început gimnastica la vârsta de 7 ani, la

Deva. În 1998, la Campionatul European din Rusia, a cucerit medalia de aur la echipe şi argint la sărituri. La Campionatul Mondial din China, în 1999, acontribuit la cucerirea celui de-al patrulea titlu mondial consecutiv de către echipa României şi şi-a adjudecat titlul mondial absolut şi medalia de bronz la sărituri. A fost a doua gimnastă din România care a urcat pe prima treapta a podiumului mondial la individual compus, la 12 ani după Aurelia Dobre (Rotterdam, 1987).

La Jocurile Olimpice de la Sydney, din 2000, a avut o mare contribuţie la cucerirea medaliei de aur pe echipe, iar la individual compus a obţinut medalia de argint.

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ vrea să preia Spartachiada

Festivitatea de deschidere a Spartachiadei a avut loc vineri, pe esplanada Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava (USV), în prezenţa organizatorilor, a autorităţilor locale şi judeţene, a profesorilor iubitori ai sportului.

La eveniment a participat şi preşedintele Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ, Simion Hancescu.

Spartachiada este organizată de Alianţa Sindicatelor din Învăţământ Suceava (ASIS).

Prof. Giani Leonte, liderul sindicatului, a transmis: „Ne bucurăm că acest proiect, pornit acum şapte ani, a prins contur şi an de an a cunoscut o dezvoltare importantă. Ne dorim să fim în continuare parteneri în acest proiect pentru că dimensiunea la care el a ajuns este una la care nu am visat. E un moment emoţionant”.

Mesaje de felicitare şi de susţinere au mai transmis: prefectul judeţului – Mirela Adomnicăi, primarul municipiului – Ion Lungu, inspectorul şcolar general – Cristian Cuciurean, rectorul USV – Valentin Popa, primarul comunei Mahala – Elena Nandriş.

La rândul său, preşedintele FSLI, Simion Hancescu, a menţionat că vrea să găsească o soluţie pentru ca Spartachiada să fie preluată de Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ.

„Vreau să aibă o amploare şi mai mare. În Bulgaria există un sindicat, numeric jumătate cât al nostru, şi care de peste 20 de ani organizează o spartachiadă foarte interesantă”, a mai punctat Hancescu.

În cadrul festivităţii, au oferit momente artistice echipa de gimnastică a Şcolii Gimnaziale Nr. 3, îndrumată prof. Loredana Popovici, echipa de gimnastică de la Şcoala Gimnazială Marginea, îndrumată de prof. Iliana Hriţcan, dar şi artistul Alexandru Brădăţan.

Deschiderea de vineri a fost moderată de prof. Maria Reuţ.

Competiţia sportivă „Spartachiada profesorilor” se desfăşoară în perioada 27-29 iunie, la probele: pescuit sportiv, crosul dascălilor, volei, street-ball, tenis de masă, tenis de câmp, fotbal, ciclism, tenis cu piciorul, darts, şah, badminton, nataţie, handbal şi lupta cu odgonul.