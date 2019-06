Joi, 27 Iunie 2019 (13:13:16)

După „Innovate Your Dreams”, care a avut un mare succes în rândul elevilor Liceului cu Program Sportiv, proiectul internaţional „My Magical Dust” derulat în lunile mai-iunie a.c. a captat total interesul acestora.

Elevii, îndrumaţi de prof. dr. Loredana Mititiuc Sveica, se pregătesc pentru ultima sarcină a proiectului care va avea loc în noiembrie şi care constă în participarea la un concurs internaţional de filme cu tema „O zi din viaţa unui şcolar”, organizat de Universitatea din Radom, Polonia.

Proiectul conceput de prof. Khurram Shahzad a fost organizat în trei etape intitulate „Education at heart” (Educaţia inimii), „The Children are the curriculum” (Copiii sunt curriculum) şi ”Ignite the imagination” (Aprinde imaginaţia), temele în jurul cărora s-au desfăşurat activităţile Project Based Learning fiind anxietatea şi depresia care afectează tinerii în forme mai mult sau mai puţin severe.

Cei 30 de participanţi de la profilul filologie au reflectat de-a lungul a patru săptămâni în cadrul unor activităţi ludice, creative şi foarte interactive asupra factorilor care produc neplăceri afective şi emoţionale, stări de angoasă sau frică care pot apărea atât în mediul familial, amical, dar mai ales la şcoală, precum şi asupra modalităţilor de ieşire din aceste momente de criză pentru a trăi sănătos şi pozitiv. Elevii şi-au format şi dezvoltat deprinderi şi abilităţi de comunicare, lucru în echipă, multidisciplinaritatea proiectului ducând la realizare unor creaţii artistice inedite, participanţii fiind recompensaţi la final cu o diplomă/certificat de participare. Scopul proiectului a fost colaborarea profesorilor cu părinţii şi comunitatea pentru prevenirea unor situaţii de criză în viaţa acestora.