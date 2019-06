Joi, 27 Iunie 2019 (14:29:33)

Copiii cu vârste între 10 şi 16 ani pot să se înscrie în continuare la atelierele de cusături şi de încondeiat ouă, unde au mai rămas locuri libere, din cadrul Atelierelor de Creaţie “Micii Meşteşugari”, ediţia a XXII-a, organizate de Muzeul Bucovinei la Muzeul Satului Bucovinean. În perioada 1-20 iulie 2019, de luni până vineri, între orele 10:00-14:00, la Muzeul Satului Bucovinean sunt aşteptaţi peste 100 de copii cu vârste între 10 şi 16 ani, cu înclinaţii artistice, doritori să deprindă tainele meşteşugurilor tradiţionale în ateliere de pictură pe sticlă, încondeiat ouă, modelaj lut (olărit) sau cusături.

Atelierul de educaţie muzeală, aflat la a XXII-a ediţie, manifestare de tradiţie organizată la Muzeul Satului Bucovinean, adună de la an la an un număr tot mai mare de copii participanţi interesaţi de meşteşugurile populare. Obiectivul programului este acela de a sensibiliza copiii cu privire la cultura şi civilizaţia tradiţională, etnografia locală, patrimoniul cultural naţional existent în muzee. Taxa de înscriere este 30 de lei/copil. Deschiderea oficială va avea loc pe 1 iulie, la ora 10:00, la Hanul Domnesc. Atelierul se finalizează în fiecare an printr-o expoziţie care cuprinde lucrările artistice realizate de micii meşteşugari, scopul fiind acela de a conştientiza copiii de valoarea muncii lor şi de a-i sensibiliza faţă de arta populară autentică. Mai multe detalii puteţi obţine pe pagina web şi contul de facebook al Muzeului Bucovinei sau la telefon 0330 401 917.