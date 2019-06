Spitalul din Suceava nu a fost afectat de atacul cibernetic

Joi, 20 Iunie 2019 (12:48:50)

Managerul Spitalului de Urgenţă „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava, Vasile Rîmbu, a declarat că baza de date a unităţii medicale n-a fost deocamdată în atenţia hackerilor, dar au fost luate toate măsurile de protecţie. „Baza noastră de date are protecţie, în caz de nevoie avem alternativă de lucru, dar asta nu înseamnă că suntem inatacabili. Dacă ar vrea cineva să deturneze datele, ar putea s-o facă doar pe ceea ce se lucrează în intervale scurte de timp. Nu este prima dată când sunt atacate baze de date ale instituţiilor publice; practic orice sistem are vulnerabilităţi”, a explicat Rîmbu.

Ministerul Sănătăţii a transmis către toate unităţile sanitare din România avertizarea că sistemul informatic din domeniul medical este supus unui atac cibernetic. Centrul de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică din România a postat pe site-ul său, https://cert.ro/,o notificare conform căreia a identificat „o creştere semnificativă a atacurilor cu aplicaţii maliţioase de tip ransomware la nivel naţional în ultima perioadă, observându-se că, pe lângă utilizatorii casnici, atacatorii şi-au îndreptat atenţia în special către instituţii din domeniul sănătăţii, numărul entităţilor afectate fiind în creştere”.

„CERT-RO atrage atenţia, atât utilizatorilor cât şi personalului care se ocupă de serviciile IT, asupra următoarelor măsuri imediate ce pot fi luate pentru a preveni infectarea cu aceste tipuri de aplicaţii maliţioase: nu deschideţi fişierele primite prin e-mail decât în situaţia în care cunoaşteţi expeditorul, iar în cazul unei suspiciuni adresaţi-vă personalului de specialitate; evitaţi accesarea ”ofertelor” irezistibile din mediul online, indiferent de forma prin care le primiţi (e-mail, whatsapp, messenger, facebook etc.); asiguraţi-vă că aveţi un backup al fişierelor pe un dispozitiv care nu este conectat la reţea; asiguraţi-vă că dispozitivele pe care le utilizaţi atunci când navigaţi online sunt updatate şi au instalate soluţii de securitate (firewall, antivirus, antimalware etc.); apelaţi numărul unic 1911 pentru raportarea acestor incidente; accesaţi ghidurile puse la dispozţie pe site-ul CERT-RO”.