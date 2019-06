Trei recidiviști, din care doi abia ieșiți din pușcărie, au bătut un tânăr, în autogara Vatra Dornei

Joi, 13 Iunie 2019 (13:52:47)

Scene violente s-au petrecut miercuri seară în Autogara Severin din Vatra Dornei, un tânăr în vârstă de 29 de ani, din Cluj Napoca, fiind agresat de trei localnici, toți cunoscuți ca autori de fapte penale, din care doi ieșiți din penitenciar de câteva zile.În urma unei apel la 112, în jurul orei 19.00, polițiștii dorneni s-au deplasat la autogară, unde au constatat că un bărbat primește îngrijiri medicale de la un echipaj de pe ambulanță. Respectivul, Teodor P., cu domiciliul într-o comună din Cluj Napoca, a fost transportat la spitalul municipal din localitate. Tânărul respectiv venise la autogară pentru a-și prelua prietena, care este din zonă. În autogară, acesta a intrat într-un conflict spontan, în urma căruia a fost luat la bătaie. Tot în autogară polițiștii au identificat și un autoturism izbit într-un container, mașina fiind a tânărului agresat. Din cercetările derulate de polițiști rezultă că la agresiune au participat Cătălin-Augustin Bucatariu, în vârstă de 22 de ani, Mihai Alex Gheorghiu, de 21 de ani și Andrei Alexandru Baicu, în vârstă de 22 de ani, toți trei din Vatra Dornei. Primul este acuzat că s-a urcat și la volanul mașinii tânărului agresat, după ce în timpul agresiunii acestui i-au căzut cheile. Cătălin-Augustin Bucatariu a făcut o manevră de întoarcere în timpul căreia a intrat cu autoturismul într-un container de metal. Bucatariu nu are permis de conducere și era băut, aparatul etilotest indicând concentrația de 0,73 mg/l alcool pur în aerul expirat. Polițiștii dornenei au deschis dosar sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de „furt”, „lovirea sau alte violenţe”, „conducerea unui vehicul fără permis de conducere” şi „conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului”. În cazul lui Cătălin-Augustin Bucatariu, cel care s-a urcat și la volan, s-a luat măsura reținerii pentru 24 de ore, pentru toate cele patru infracțiuni amintite mai sus. Ceilalți doi suspecți sunt cercetați deocamdată în stare de libertate. Polițiștii dorneni continuă ancheta sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Vatra Dornei. Ancheta are încă destul de multe necunoscute, de la cauzele reale ale agresiunii și până la motivele pentru care unul dintre inculpați s-a urcat la volan.

Monitorului de Suceava, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului În lipsa unui acord scris din partea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului Trei recidiviști, din care doi abia ieșiți din pușcărie, au bătut un tânăr, în autogara Vatra Dornei