Accident grav provocat de un tânăr fără permis, care a fugit

Vineri, 7 Iunie 2019 (14:07:05)

Un autoturism scăpat de sub control de șofer a intrat violent într-un mal de pământ, la Vicovu de Jos, polițiștii ajunși inițial la fața locului găsind doar mașina, fără nici un ocupant. S-a întâmplat joi seară, în jurul orei 21.00. Ulterior, din cercetări a rezultat că în mașină s-au aflat trei tineri și o fată în vârstă de 4 ani. Toți au plecat de la fața locului, deși trei aveau leziuni. Ulterior, unul dintre tineri a ajuns la Spitalul Județean Suceava cu multiple leziuni suferite în urma accidentului. Din ancheta poliției rezultă că Florin Decebal M., în vârstă de 21 de ani, din comuna Voitinel, fără permis de conducere, este cel care a condus mașina Ford Tranzit, scăpând volanul de sub control într-o curbă. După producerea accidentului, atât conducătorul auto cât și pasagerii au părăsit locul faptei.Conducătorul auto a fost identificat pe raza localității de domiciliu și fiind testat cu aparatul etilotest rezultatul a fost de 0,09 mg/l alcool pur în aerul expirat, sub limita pentru care se întocmește dosar penal. Cel mai grav rănit este un minor în vârstă de 17 ani, tot din Voitinel. El a fost internat pe secția de Chirurgie ATI a Spitalului Județean Suceava, cu multiple leziuni: fracturi costale, fractură la nivelul umărului, plăgi multiple tăiate posterior stâng. Polițiștii au deschis dosar penal pentru săvârșirea infracţiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului.

