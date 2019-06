Joi, 6 Iunie 2019 (11:11:27)

Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava organizează în data de 14 iunie 2019, între orele 9 – 16, la sediul Camerei de Comerț și Industrie Suceava, conferința internațională de diseminare a rezultatelor finale obținute în cadrul proiectului Erasmus+ KA201 „English for hospitality” – EN4HOSTS, 2017-1-RO01-KA201-037159, conferință intitulată „Gateway to CLIL”.

Conferința internațională de diseminare va avea ca obiective: valorificarea experienţelor europene dobândite de Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava în cadrul proiectului Erasmus+ KA201 „English for hospitality”, promovarea învăţării integrate a conţinuturilor la disciplinele de specialitate din domeniile turism şi gastronomie şi a limbii engleze, diseminarea de informaţii referitoare la educaţia europeană și valorile pe care aceasta le promovează, evidențiate în cadrul parteneriatelor educaționale, schimburi de experienţe şi bune practici cu reprezentanţi ai liceelor tehnologice din țară și din Europa, ai altor instituţii educaţionale, agenți economici, în vederea utilizării lor în activităţile educative, realizarea de workshopuri şi dezbateri pe tematica CLIL – Content and Language Integrated Learning.

Evenimentul reunește cadre didactice care predau limba engleză și discipline de specialitate în liceele tehnologice și din țară și din Europa, profesori de la Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, elevi, reprezentanți ai mediului de afaceri local, reprezentanți ai autorităților locale sucevene, specialiști în educație.

Invitați speciali ai conferinței sunt: conferențiar univ. dr. Angela Albu, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, conferențiar univ. dr. Mariana Lupan, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, associate professor and holder of the Jean Monnet Chair in European Political Economy la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași Diego Varela Pedreira, Universitatea Corunia, Spania, prof. Alina Crețu, Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava, prof. dr. Raluca Iuliana Suciu, Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” Fălticeni, prof. Daniela Rotaru, Colegiul Național de Informatică „Spiru Haret” Suceava.