Miercuri, 5 Iunie 2019 (11:40:08)





În acest an școlar, școala noastră implementează trei proiecte europene ERASMUS+. Pe parcursul lunii mai 2019, au fost desfășurate mobilități în doua dintre cele două proiecte aflate în derulare.

În cadrul proiectului „Erasmus+ = șansa pentru dezvoltarea competențelor necesare pe piața muncii prin stagii europene de formare profesională” (EETI), cu numărul 2018-1-RO01-KA102-047436, s-a desfășurat în perioada 4 – 18 mai 2019, un stagiu de practică în Italia.

Obiectivele specifice au fost dezvoltarea competențelor cheie specifice domeniul mecanic, calificarea mecanic auto pentru 16 elevi din învățământul profesional, clasa a X-a și promovarea învăţării bazate pe muncă și activități practice la agenți economici și centre de formare profesională europene.

Astfel elevii însoțiți de 2 profesori s-au deplasat în Foligno, Italia la organizația European Grants International Academy S.R.L., unde au desfășurat un programul de formare cuprinzând activități conform Standardelor de pregătire profesională. Activitățile de formare s-au desfășurat la Centrul CNOS Fap Umbria, la reprezentantele Fiat, Renault, Pegeout, Marsciano – Mașini electrice din Umbria.

Competențele și abilitățile practice dezvoltate de elevi au vizat identificarea parților componente ale automobilului, identificarea elementelor componente ale mecanismului motor și a mecanismului de distribuție, identificarea parților componente ale instalației de ungere și corespondențelor dintre acestea la diferite motoare ale automobilelor, parametrii funcționali ai motoarelor electrice și hibride, metode de pornire a motoarelor, demontare/montare motoarelor termice, lucrări de întreținere a motoarelor electrice și hibride, comparații practice între motoare termice și electrice, identificarea elementelor componente ale transmisiei automobilului: ambreiajul mecanic, cutia de viteze, diferențialul și executarea operațiilor de demontare/montare a motorului cu ardere internă a automobilelor.

Mobilitatea a fost una de succes, beneficiarii direcți manifestând interes crescut față de activitățile desfășurate și participând activ la toate. S-a demonstrat o dată în plus că acești elevi și-au ales foarte corect specializarea, fiind pasionați de mașini și motoare.

În ultimele 3 zile de formare, echipa noastră a fost completată cu doamna directoare Doina-Iuliana Puiu, care a monitorizat activitățile și a participat la evaluarea participanților. În acest proiect s-a folosit sistemul ECVET de recunoaștere a rezultatelor învățării.

Activitățile culturale pentru participanți au fost reprezentate de excursii în Assisi, Perugia și Florența. Pentru că zborul din Suceava spre Roma este numai sâmbăta, elevii însoțiți de profesorii lor au putut zăbovi un pic și în Roma înainte de începerea activităților de formare.

Al doilea proiect implementat de școala noastră și în cadrul căruia s-au desfășurat activități de de Short-term exchanges of groups of pupils pe parcursul lunii mai este “Orff Brings Us Together”, nr. de referință: 2018-1-TR01-KA229-060049_5, un proiect de parteneriat strategic de schimb interșcolar.

Proiectului " Orff Brings Us Together ", în cadrul educației incluzive aduce împreună elevii care au nevoie de educație specială alături de colegii lor din școli normale pornind de la activitățile muzicale de bază și desfășurând activități de cooperare și diviziune a muncii, obținând astfel abilități de empatie și adaptare.

Acest proiect a aparăt ca o necesitate pentru coordonatorii nostrii din Izmir, Turcia, acolo unde există deficiențe grave în contextul integrării elevilor cu dizabilități. Astfel au fost planificate activități care au dus împreună elevi normali și cu dizabilități cu vârste cuprinse între 16-19 ani din diferite tări, precum Italia, România și Grecia, coordonați de Turcia. Proiectul nostru a cuprins 2 activități de învățare, predare și instruire.

Prima întâlnire numită "Întâlnirea Orff, întâlnire în Turcia" a avut în Izmir,Turcia în februarie 2019, unde au luat parte câte 2 profesori participanți din fiecare școală parteneră, care au fost instruiți prin cunoașterea metodei muzicale Orff-Schulwerk și apoi s-au planificat jocuri și activități ce au fost aplicate împreună de toți participanții timp de 4 zile.

A doua noastră întâlnire a acestui proiect a avut loc în Italia, numită "Orff Brought Us împreună în Italia", în perioada 20 - 25 mai 2019 în Napoli, cu 14 elevi cu nevoi de educație specială din Grecia și Turcia. 2 elevi obișnuiți, 2 elevi cu nevoi speciale și 2 cadre didactice au participat din școala organizatoare. Colegiul nostru a avut 6 participanți la această activitate, 4 elevi și 2 profesori.

Trebuie menționat faptul că în acest parteneriat sunt incluse 2 școli diferite din Izmir, Turcia, una fiind școală normală, iar cealaltă o școală specială. Participanții la această mobilitate au experiment metoda muzicală Orff-Schulwerk împreună, au dansat pe scenă și astfel au descoperit o metodă de colaborare pe ritmul muzicii. Activitățile au dus la creșterea gradului de conștientizare și toleranță a diferitelor limbi, culturi și indivizi.

Acest proiect are perioada de implementare 1 octombrie 2018 – 30 septembrie 2019.

Activitățile vor continua conform calendarelor proiectelor, însă putem spune cu certitudine că a fost un an școlar greu, plin, dar foarte frumos și benefic pentru școala noastră în ceea ce privește proiectele cu finanțare europeană ERASMUS+. În total, numărul mobilităților europene a depășit numărul 50, din care peste 40 au fost adresate elevilor.

Mulțumim, ERASMUS+!

Responsabil proiecte europene: prof. Aspazia Olar