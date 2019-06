Marţi, 4 Iunie 2019 (11:34:21)

Șase proiecte de investiţii, cu o valoare totală care depăşeşte 3 milioane de lei, sunt planificate pentru acest an în judeţul Suceava. Dintre acestea, 3 vizează înlocuirea conductelor şi branşamentelor de gaze naturale, două sunt lucrări de modernizare la staţiile de reglare măsurare a presiunii, iar un proiect este de modernizare prin protecţie catodică.

„Investim an de an sume considerabile pentru modernizarea reţelelor, aceste lucrări fiind prioritare pentru noi, pentru că punem în prim plan beneficiile aduse clienţilor noştri şi anume: creşterea siguranţei şi a calităţii serviciului de distribuţie a gazelor naturale”, a spus Csulak Ferenc, directorul general al Delgaz Grid. În municipiul Suceava compania îşi propune două proiecte de investiţii de înlocuire conducte si branşamente pe o lungime de peste 4 kilometri pe străzile Păcii, Tineretului, Prieteniei şi Eroilor, respectiv alţi 4 kilometri pe străzile: Alexandru cel Bun, Samoil Isopescu, Grigore Vindireu şi Ştefan cel Mare. Circa 2,5 kilometri de conducte şi branşamente vor fi înlocuiţi în localitatea Scheia pe străzile: Aviatorului, Poligonului şi Centuri. Totodată, în localităţile Bucşoaia şi Frasin compania va realiza lucrări de protecţie catodică la reţeaua de gaz, pe o lungime de 18 kilometri. Tot în acest an vor fi modernizate două staţii de reglare măsurare la Suceava.

Modernizarea sistemului de distribuţie a gazelor naturale reprezintă o preocupare permanentă a companiei Delgaz Grid, valoarea totală a investiţiilor prevăzute pentru acest an fiind de aproximativ180 milioane de lei (37,8 milioane euro). La nivelul întregii companii, în acest an Delgaz Grid şi-a propus să modernizeze peste 350 kilometri de conducte şi branşamente gaze naturale. (Comunicat Delgaz Grid)