Competiţia ,,Maratonul speranţei - alungă boala", ediția a IV-a, eveniment caritabil desfășurat vineri, 31 mai, la Câmpulung Moldovenesc, a fost o reușită pentru copiii cu nevoi speciale din Câmpulung Moldovenesc și din împrejurimi. După cum ne-a spus Anca Crăciun, președinta Asociaţiei „Freamăt de Speranţă”, organizatorul principal al maratonului, evenimentul urmărește includerea persoanelor cu dizabilități în societate și implicarea societății civile în activitățile copiilor și tinerilor cu dizabilitați. „Competițiile sportive (șah, table, alergare, sărit coarda și spiner – motricitate) au fost activități la care copiii au participat împreună, formându-se adevărate întreceri ce nu au ținut cont de dizabilitate și nici de gradul ei”, a explicat Anca Crăciun. Evenimentul s-a desfășurat, în prima parte, la Sala de Sport a Colegiului Național „Dragoș Vodă”, apoi, în a doua parte a zilei, în aer liber, la Cabana Istrate. Anul acesta, Asociația „Freamăt de Speranţă”, ne-a mai spus Anca Crăiun, „a avut drept parteneri alte trei organizații nonguvernamentale: Asociația Dreptul Basarabiei - reprezentată de Spinu Oleg - Iași, Asociația Help and advice - reprezentată de Alexa Radu - Suceava și Institutul pentru parteneriat social Bucovina (Vasile Gafiuc), reprezentat de Clubul <Împreună>, coordonat de Daniel Lungu și de alți cinci participanți la maraton, și ei tineri cu diferite problem de sănătate”. În competițiile sportive s-au înscris peste 60 de persoane. Absolut toți participanții au fost premiați cu diplome, medalii și cupe personalizate, mici cadouri, astfel încât, la sfârșit, cu toții s-au simțit campioni. Partea a doua a evenimentului a fost de fapt „sărbătorirea în avans a Zilei internaționale a copilului” și a fost posibilă cu ajutorul câtorva oameni dragi din Câmpulung Moldovenesc, sponsori permanenți ai activităților: familia Baciu, familia Ieremie, Virginica Alboi, Geta Moroșan și Piticariu Lucian. A fost o zi de neuitat și pentru prietenii Asociației „Freamăt de Speranță”, copii de la Școala Gimnazială ”Ion Creangă” Suceava, școală unde, în paralel cu cel de la Câmpulung Moldovenesc, s-a desfășurat un maraton al speranței, pentru copiii și tineri cu nevoi speciale din Asociația „Freamăt de speranță”. Au participat circa 100 de elevi din clasele a V-a A, a V-a B, a VI-a D și a VII-a D. „Mulțumim doamnei profesor dr. Elena Luminița Martiniuc și domnilor diriginți pentru sprijinul acordat. Elevii participanți s-au bucurat de mișcare și voie bună și, totodată, au adunat suma de 1.000 de lei, ce a fost depusă în contul Asociației <Freamăt de Speranț>”, a completat Anca Crăciun.