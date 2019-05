Accident cu trei răniți, din cauza unei depășiri efectuate de un șofer băut

Duminică, 26 Mai 2019 (19:55:09)

Un șofer care a intrat într-o depășire neregulamentară a provocat un accident rutier violent, în urma căruia au rezultat trei răniți. Accidentul s-a produs duminică, în jurul orei 14.15, pe DN 17A, pe raza satului Ciumîrna, comuna Vatra Moldoviței. Șoferul care a provocat accidentul era băut, însă nu avea o concentrație de alcool mare, fiind sub limita pentru care se întocmește dosar penal. Din primele cercetări ale polițiștilor rezultă că Ilie P., localnic, aflat la volanul unui Audi înmatriculat în Cluj, în timp ce se deplasa pe direcția spre Vatra Moldoviței, s-a angajat într-o depășire fără a se asigura, intrând în coliziune stânga față cu un Opel condus regulamentar din sens opus, pe care l-a proiectat pe cupolă. După acest impact, autoturismul Audi a fost proiectat într-o altă mașină care era parcată regulamentar în apropiere. Personalul medical ajuns la fața locului a constatat că sunt trei răniți, cei doi șoferi din mașinile care s-au lovit inițial, plus o femeie, pasageră în autoturismul ce se deplasa regulamentar. Cei trei au fost diagnosticați cu contuzii și luxații, fără ca vreunul să fie rănit grav. În urma verificării cu aparatul etilotest a ambilor șoferi a rezultat că cel care a condus autoturismul Audi și ar fi provocat accidentul avea o concentrație de 0,21 miligrame per litru alcool pur în aerul expirat. Acestuia i s-au recoltat și probe biologice. Dacă rezultatele vor fi sub valoarea de 0,8 la mie, alcoolemia șoferului va fi încadrată doar la contravenție.

