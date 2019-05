Vineri, 24 Mai 2019 (14:19:06)

Deputatul USR din Diaspora, suceveanul Daniel Popescu, i-a îndemnat pe alegătorii din judeţul Suceava să se prezinte la vot duminică, 26 mai, la alegerile europarlamentare, considerând că cetăţenii vor avea de câştigat doar dacă vor vota Alianţa 2020 USR PLUS.

Daniel Popescu a spus că alături de echipele Alianţei 2020 USR PLUS, de lideri şi candidaţi din partea Alianţei şi de mai mulţi membri şi voluntari, a participat la întâlniri organizate în perioada de pre-campanie şi de campanie electorală aproape în fiecare colţ din judeţul Suceava. „În tot acest timp, am stat de vorbă cu oamenii şi le-am explicat de ce este important să voteze la alegerile europarlamentare. De asemenea, le-am prezentat alegătorilor candidaţii propuşi de Alianţa 2020 şi le-am explicat de ce aceştia merită votul şi încrederea lor”, a declarat Daniel Popescu.

El a subliniat că, spre deosebire de reprezentanţii altor partide, echipele USR şi PLUS au fost primite de suceveni cu amabilitate şi bunăvoinţă. „Perioada de pre-campanie şi campanie pentru europarlamentare le-a oferit ocazia echipelor USR şi PLUS să cunoască mai bine problemele cu care se confruntă oamenii la nivel local, dar şi să discute cu sucevenii despre candidaţii şi programul Alianţei 2020 USR PLUS. Cele mai frecvente întrebări pe care cetăţenii le-au adresat echipelor de campanie au fost legate de motivele reale şi demonstrabile pentru care Alianţa 2020 ar merita votul şi încrederea lor. De fiecare dată, echipele USR PLUS au vorbit despre faptul că USR şi PLUS sunt singurele partide care s-au luptat cu PSD în ultimii doi ani. Cei din USR şi PLUS au fost prezenţi la protestele pentru anularea OUG 13 şi au fost în stradă la mitingul diasporei din data de 10 august; mulţi colegi din aceste partide au stat prin spitale în urma intervenţiei jandarmilor. În Parlament, deputaţii şi senatorii USR au făcut grevă pentru a bloca mutilarea legilor Justiţiei şi au contestat la Curtea Constituţională fiecare abuz legislativ al PSD-ului. USR şi PLUS au fost singurele partide care au luat în serios dreptul de iniţiativă cetăţenească şi au strâns un milion de semnături pentru iniţiativa #FărăPenali şi peste 100.000 pentru #OameniNoi în politică”, a declarat deputatul USR.

El a adăugat că USR şi PLUS nu au fost parte „a farsei politico-interlope din ultimii 30 de ani”. „Cei din USR şi PLUS sunt oameni noi în politică şi au intrat în politică tocmai pentru că vreme de 30 de ani politicienii care s-au aflat la guvernare nu au fost în stare să facă nimic: România nu are nici măcar o singură autostradă care să lege provinciile istorice, România nu are nici un spital regional nou, în multe judeţe din ţară sute de şcoli au WC în curte. Nu în ultimul rând, USR şi PLUS ştiu foarte clar ce doresc să facă pentru România în Parlamentul European. Candidaţii Alianţei 2020 sunt primii care au prezentat un plan concret pentru România în Europa: legislaţie europeană anticorupţie, mai mulţi bani europeni pentru spitalele şi autostrăzile din România, extinderea programului Erasmus şi pentru liceeni, programe pe bani europeni pentru românii din diaspora care se întorc acasă şi deschid afaceri în România”, a precizat Daniel Popescu.

Daniel Popescu a transmis personal mesaje de mobilizare la vot în rândul sucevenilor

Parlamentarul sucevean a mai adăugat că echipele locale USR şi PLUS au stat de vorbă cu bucovinenii despre problemele concrete cu care aceştia se confruntă la nivel local. Daniel Popescu a precizat că printre acestea se numără construirea gropii de gunoi în Pasul Mestecăniş (pe care deputatul USR face toate eforturile să o desfiinţeze, din cauza faptului că afectează vegetaţia, fauna, populaţia şi turismul din zonă), situaţia gravă în care se găsesc 60 de localităţi din Suceava din cauza programului „Utilităţi şi mediu la standarde europene”, în care s-au asociat în 2004 (pe care deputatul USR doreşte să îl transfere în responsabilitatea Guvernului), birocraţia stufoasă pentru obţinerea de către fermieri a subvenţiilor pentru terenuri şi animale, lipsa locurilor de muncă pentru tineri, precum şi salariile mici de la nivel local.

„Toate aceste probleme îşi pot găsi rezolvarea dacă în fruntea instituţiilor publice sunt aleşi oameni competenţi, oneşti şi responsabili, aşa cum au dovedit că sunt cei din USR şi PLUS. Pentru toate aceste motive sucevenii au fost încurajaţi să voteze Alianţa 2020 USR PLUS la alegerile europarlamentare de duminică, 26 mai”, a spus deputatul USR. Parlamentarul Daniel Popescu a ţinut să transmită personal mesaje de mobilizare la vot în rândul sucevenilor cu care a discutat, insistând de fiecare dată asupra faptului că puterea schimbării stă acum în mâinile cetăţenilor care votează. „Mergeţi la vot! Convingeţi-vă familia şi prietenii să facă la fel! Este un gest de responsabilitate cetăţenească şi, totodată, un drept care a fost câştigat acum 30 de ani inclusiv cu preţul vieţii atâtor români! Să nu-l tratăm cu indiferenţă şi să nu-l irosim! Libertatea şi democraţia noastră se fundamentează pe el!”, a spus Daniel Popescu.

„Dacă ne dorim o schimbare în bine a României, dacă ne dorim să trăim, să muncim şi să ne creştem copiii în propria ţară, dacă nu mai vrem să fim amăgiţi, furaţi şi apoi minţiţi, mergem la vot! Oriunde ne-am afla - acasă ori departe de casă, pe 26 mai îi alegem pe cei care ne vor reprezenta în Parlamentul European pentru următorii cinci ani!”, a mai precizat parlamentarul bucovinean.

El a amintit că duminică, 26 mai 2019, toţi cetăţenii români cu drept de vot din ţară şi din diaspora sunt chemaţi să participe la alegerile europarlamentare, în urma cărora vor fi desemnaţi cei 33 de europarlamentari care vor reprezenta România la Bruxelles.