Miercuri, 22 Mai 2019 (15:21:00)

Programul de reparaţii şi modernizări stradale, care cuprinde intervenţii la peste 100 de străzi din municipiul reşedinţă de judeţ, din toate cartierele, continuă în forţă, cu cele patru firme care au semnat contractul cu Primăria Suceava.

„Continuăm cu programul de asfaltare din acest an, am terminat lucrările de modernizare pe strada Dragoş Vodă, în Centru, pe strada Eroilor din Burdujeni se toarnă strat de uzură, la fel şi pe Biruinţei, în Iţcani. Se lucrează în zona centrală, unde am terminat Curtea Domnească, şi se continuă pe Dimitrie Onciul, Meseriaşilor şi străduţele adiacente din acea zonă. De asemenea, se lucrează pe strada Putna, la Gară, dar şi în cartierul George Enescu, în zona Lazăr Vicol - Zorilor”, a anunţat primarul Sucevei, Ion Lungu.

O lucrare mult aşteptată, de refacere a străzilor afectate de lucrările de termoficare din cartierul Zamca, a demarat începând de marţi, pe strada Grigore Ureche.

„Îi asigur pe locuitorii din cartierul Zamca, pe care i-am chinuit foarte mult cu lucrările de termoficare, la care am avut ghinionul să lucrăm cu o firmă de la Bucureşti care a câştigat licitaţia şi care ba lucrează, ba nu lucrează, că vom asfalta toate străzile afectate în acest an, începând cu Grigore Ureche, Octav Băncilă, Ion Neculce, Dimitrie Cantemir, Vişinilor etc.” a spus Ion Lungu.

Lucrările de termoficare din Zamca au început de aproximativ trei ani, printr-un program guvernamental, dar au fost mult întârziate de lipsa finanţărilor de la nivel central, care reprezentau 70% din costurile totale.