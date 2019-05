Marţi, 21 Mai 2019 (11:02:09)

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava a fost în perioada 16-18 mai 2019 gazda celei de-a patra ediţii a Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale Ethical and Social Dimensions in Public Administration & Law (Dimensiuni etice şi sociale în Administraţie publică şi Drept), organizată de Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative. Acest eveniment este asociat Conferinţei organizate de LUMEN Research Center in Social and Humanistic Sciences & LUMEN Conference Center, Iaşi, România, în parteneriat cu Conferinţa organizată de Universitatea de Stat „Yuriy Fedkovych” din Cernăuţi, Ucraina,şi cu susţinerea autorităţilor locale.

Pe data de 16 mai s-au desfăşurat lucrările Conferinţei ucrainene, în cadrul cărora participanţii au dezbătut subiecte legate de drepturile omului. În paralel, invitaţi de anvergura din ambele entităţi au susţinut comunicări legate de dreptul muncii şi drept european.

În campusul USV, lucrările Conferinţei Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative au început în data de 17 mai, pe mai multe sesiuni şi workshopuri, având ca subiecte: Drept privat, Provocări în faţa legislaţiei muncii, Protecţia şi promovarea drepturilor omului, Drept public şi Administraţie publică.

În colaborare cu Direcţia Generală Anticorupţie, a avut loc un concurs de eseuri –The integrity of the national value of the Romanian culture, competiţie ce s-a finalizat cu premii oferite de DGA, dar şi cu o surpriză din partea FDSA, care a oferit oportunitatea primilor cinci calificaţi să interacţioneze cu funcţionarii instituţiilor europene şi mondiale din Haga.

Printre invitaţi s-au numărat personalităţi marcante ale lumii academice din domeniul dreptului din România, printre care: prof. univ. dr. Ovidiu Predescu, consilier al Procurorului General al României, vicepreşedinte al Uniunii Juriştilor din România, cercetător ştiinţific de onoare al Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române şi director al publicaţiilor „Dreptul”; prof. univ. dr. Doctor Honoris Causa Alexandru Ţiclea, de la Universitatea Ecologică din Bucureşti, considerat părintele dreptului muncii în România; prof. univ. dr.Daniel Mihail Şandru, de la Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” Bucureşti, coordonator al Centrului de Studii European din Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu”– Academia Română; conf. univ. dr. Constanţa Mătuşescu, decan al Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative de la Universitatea „Valahia” din Târgovişte, şiprof. univ. dr. Barry L. Jackson, Universitatea Bloomsburg din Pennsylvania, SUA.

„Manifestarea s-a bucurat de un real succes în rândul audienţei şi al participanţilor, care au apreciat atât dezbaterile şi implicarea studenţilor, cât şi atmosfera campusului USV”, au precizat organizatorii.