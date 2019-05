Coregraful sucevean Alina Leonte, în juriul Festivalului - concurs de interpretare și creație „Tinere Speranțe” Botoșani

Joi, 16 Mai 2019 (13:04:19)

Coregraful sucevean Alina Leonte va participa, în perioada 18 – 26 mai, în comisia de jurizare (în calitate de vicepreședinte) a Festivalului - concurs de interpretare și creație „Tinere Speranțe” Botoșani. Președinta comisiei de jurizare este Cristina Todi din Iași, profesor. dr. cu gradul I la Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă”, lector univ. la Universitatea de Arte „George Enescu” și prof. asociat la Palatul Copiilor din Iași, director executiv pentru Republica Moldova și zona de Nord-Est a României în Federația Națională de Dans Clasic și Contemporan. Proiectul cultural Festivalul – concurs de interpretare şi creaţie „Tinere Speranţe” are ca principal scop, după cum ne-a spus coregraful sucevean, crearea, asigurarea unui cadru optim de manifestare în spirit competitiv, descoperirea, formarea, promovarea și valorificarea disponibilităților culturale, artistice, sportive, estetice, interpretative și de creație specifice preșcolarilor, elevilor, tinerilor și artiștilor liber profesioniști, de la ONG-uri, instituţii şcolare, cluburi sportive, Palate și Cluburi ale Copiilor , Şcoli Populare de Artă, Centre şi cămine culturale din România și Republica Moldova, prin realizarea de concursuri şi activități adecvate vârstei lor în domeniile: teatru, muzică, dans și coregrafie, arte plastice și vizuale. De-a lungul timpului, coregraful Alina Leonte a făcut parte din jurii ale Festivalurilor naționale și internaționale de dans și coregrafie. Dintre acestea, amintim: Festivalul Internațional de dans Arlechin Botoșani, Festivalul Național „Cânt și joc Moldovenesc” Botoșani, Festivalul - Concurs „Comori de suflet românesc”. Anul trecut, Alina Leonte a fost desemnată președintele comisiei de jurizare a Concursului Național de Dans și Muzică Populară „Cânt și joc moldovenesc”, ediția a VI-a, organizat la Botoșani. Suceveanca are și un proiect personal, „Alma Dance Studio”, ce își propune să faciliteze cursuri de inițiere în dans modern, balet, pentru copii cu vârste cuprinse între 4 și 12 ani, precum și grupe de performanță, pentru categoriile 12-16 ani. Pe lângă acestea, ne-a spus coregraful sucevean, „dorim înființarea unui grup folcloric pe generații, pentru copii cu vârsta cuprinsă între 4 și 16 ani, în vederea participării la festivaluri de folclor și emisiuni folclorice. Noutatea cu care venim pe piața suceveană este conceptul de curs , destinat copiilor cu vârsta între 2 - 4 ani și mămicilor acestora. Momentan avem cursuri de prebalet și zumba”. Alina Leonte este licențiată a Facultății de arte ale spectacolului - coregrafie București și este membri (Certificat) Internațional Dance Council (CID) - UNESCO, precum și profesor de dans popular la Școala Populară de Arte „Ion Irimescu” Suceava. În perioada 2010 – 2018, a lucrat coregraf la Centrul Cultural Bucovina, având în subordine toate formațiile de dansuri de amatori din județ. Pentru mai multe detalii: www.facebook.com/almadancestudio04 , telefon 0743 390 744.

