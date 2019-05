Acţiunea „Fii conştient, nu dependent” a adunat joi sute de tineri în centrul municipiului Sucevei

Joi, 16 Mai 2019 (15:30:14)

Pe esplanada Casei de Cultură a Sindicatelor Suceava s-au adunat joi, 16 mai, sute de tineri, în cadrul acțiunii „Fii conştient, nu dependent”, ce se înscrie în programul Săptămânii Naţionale a Voluntariatului, ediția a IX-a, care se desfășoară în perioada 13 – 19 mai. Evenimentul a fost organizat de Asociaţia de ajutorare a copiilor şi tinerilor dotaţi, talentaţi şi din sistemul de protecţie a copilului aflat în dificultate „Euroactiv” și Compartimentul de prevenire și analiză din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Suceava, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Palatul Copiilor Suceava și Ambu Life Suceava. Între orele 13:00 – 14:30, tinerii au realizat un flash mob antiviolență și au asistat la o simulare de accident rutier, pe esplanada Palatului Administrativ. La eveniment a fost prezent comisarul-şef Ionuţ Epureanu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Suceava, care a declarat: „Am ales să organizăm simularea unui accident rutier cu victimă pieton, pentru că, în ultima perioadă, inclusiv de la începutul acestui an, s-au întâmplat multe accidente grave cu implicarea pietonilor, atât datorită neacordării de prioritate de către șoferi, cât și pe fondul indisciplinei pietonale”. Acțiunea de joi a avut ca scop sensibilizarea opiniei publice şi a factorilor de decizie în vederea diminuării obstacolelor şi a prevenirii consumului de droguri, plante etnobotanice, tutun, a violenţei şi a accidentelor rutiere. Polițistul criminalist Bogdan Bănică (Sindicatul DECUS) ne-a spus: „noi, ca și criminaliști, am făcut o demonstrație sumară despre modul cum se efectuează cercetarea la fața locului în cazul unui accident de circulație rutier. Toate aceste activități au avut un rol educativ, preventiv”. Colonelul Marius Tăuteanu, Șeful Detașamentului de Pompieri Suceava, s-a implicat activ la fiecare ediție a acțiunii „Fii conştient, nu dependent”. „Am simulat un accident unde a intervenit modulul SMURD, cu o autospecială destinată intervenției pentru descarcerare și o ambulanță de tip B”, ne-a spus Șeful Detașamentului de Pompieri Suceava. Sufletul acestei acțiuni și omul care se străduiește ca an de an să organizeze acest eveniment la Suceava este prof. Mihai Greciuc (Asociația „Euroactiv”), care le mulțumește colaboratorilor, partenerilor implicați în organizarea acțiunii, elevilor, profesorilor, părințiilor care au ales să fie prezenți în centrul Sucevei, într-o zi destul de mohorâtă și presărată cu o ploaie măruntă. La simularea de accident rutier au participat reprezentanți ai Prefecturii Suceava, ai IPJ, ai IȘJ, ai ISU, ai IJJ şi reprezentanți ai societăţii civile. Acțiunea a fost sprijinită de Remat S C Alin For You SRL, ce a pus la dispoziție două autoturisme pentru efectuarea simulării accidentului rutier, și de Ambu Life, care au acordat primul ajutor victimelor simulării accidentului rutier.

Monitorului de Suceava, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului În lipsa unui acord scris din partea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului Acţiunea „Fii conştient, nu dependent” a adunat joi sute de tineri în centrul municipiului Sucevei