Liceul Tehnologic „Ştefan cel Mare”, Cajvana a găzduit la sfârşitul săptămânii trecute a IX-a ediţie a Simpozionului Internaţional „Armonie prin joc şi cânt, port şi cuvânt” .Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava, Primăria Orașului Cajvana, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, Parohia “Sf. Mihail și Gavril ” din Cajvana, Centrul Instructiv Educativ Ropcea, R. Ucraina, Liceul Teoretic “Pan Halippa” Edineț, Republica Moldova, Gimnaziul din Crasna, Ucraina, Școala Medie nr.1 Crasna.

Lucrările simpozionului au fost deschise de directorul coordonator al Liceului Tehnologic Cajvana, prof. Robu Nicolae. Un cuvânt de bun venit au transmis invitaţilor şi primarul orașului Cajvana, domnul Tomăscu Gheorghe, precum și profesorul Ciotu Iulian, directorul adjunct al liceului gazdă. Şi în acest an evenimentul s-a bucurat de prezenţa unor invitaţi de marcă: Gavril Mîrza, fiu al localității, fost președinte al CJ Suceava, fost senator și deputat în Parlamentul României, prof. Virginel Iordache, senator în Parlamentul României, prof. dr. Cristian Cuciurean, inspector general al IŞJ Suceava, lect. univ. dr.. Vasile Demciuc, Univ. ”Ștefan cel Mare” Suceava - director al Departamentului Științe Umane și Social-Politice, prof. Ștefan Mitric, director al Centrului instructiv-educativ Ropcea, Ucraina, Prof. Marin Rusu, director al Liceului Teoretic “Pan Halippa” Edineț, R. Moldova, prof. Diana Covalciuc, vicepreședinte al raionului Storojineț, Ucraina, prof. Lidia Acostoaie, inspector şcolar.

În acest an, tema evenimentului a fost „Valori și tradiții europene”. Prin această temă, cadrele didactice și elevii au împărtășit valorile și tradițiile din Turcia, Italia, Olanda și Spania, țări în care au participat în cadrul unor proiecte.

„Am ales această temă deoarece România deține, pentru prima dată, președinția Consiliului Europei, dar și pentru că la școala noastră implementăm patru proiecte cu finanțare europeană și unul cu finanțare guvernamentală”, a precizat directorul Liceului Tehnologic „Ștefan cel Mare” Cajvana, Nicolae Robu.

Despre importanţa simpozionului a vorbit senatorul Virginel Iordache. „Simpozionul aflat la a IX-a ediție a generat un efort colectiv din partea celor care au participat. S-a muncit, s-a pus suflet pentru ca rezultatele acestui simpozion să fie cele mai bune. Mă bucur că avem oaspeți de peste hotare și aș vrea să profit de acest prilej va să vorbesc despre unitate. Îi rog pe profesori, pe colegii mei, ca principalul mesaj pe care îl transmitem elevilor, dincolo de informația științifică, să îi învețe să își iubească patria, colegul de bancă și semenul”, a afirmat senatorul Virginel Iordache.

Lect. univ. dr. Vasile Demciuc, cel care a moderat și lucrările simpozionului, a remarcat că, la Cajvana, directorul Nicolae Robu a reușit să demonstreze că în este armonie. „Aici este istorie, iar dumneavoastră trăiți și simțiți românește pentru că iubiți pe cel care este simbolizat printr-un stejar în Cajvana, iar stejarul este un simbol al țării, puterii și al vredniciei”, a declarat profesorul Vasile Demciuc.

La eveniment a fost prezent și inspectorul general al IȘJ Suceava, Cristian Cuciurean, care a spus că în ceea ce privește cooperarea între politicile educației și formarea profesională, aceasta a fost începută odată cu adoptarea Cărții Albe privind educația și formarea profesională. Capitolul din respectiva carte a fost intitual „A preda și a învăța către o societate care învață”, iar UE s-a definit îndreptându-se către o societate care învață, bazată pe dobândirea de noi cunoștințe și de învățare pe tot parcursul vieții.

După momentul festiv dedicat deschiderii simpozionului, au urmat expuneri din partea invitaților – specialiștilor pe tematica enunțată, referate și ppt-ri, un adevărat maraton, cu prezentări ale participanţilor, atât cadre didactice cât și elevi: prof. Mitrofan Anastasia - Proiectul Erasmus+ K1 „Dialog între generaţii” implementat la Liceul Tehnologic „Ştefan Cel Mare“ Cajvana, prof. Onoi Gheorghe-Aurelian - Diseminare mobilitate – Ommen(Olanda) „Transformarea conflictelor în situaţii de învăţare”, prof. Boca Irina- Diseminare mobilitate „Conflict management Emotional Intelligence and Bulling Revention” Barcelona(Spania), prof. Teleagă Alina și prof. Ilișoi Mihaela - Diseminare mobilitate „Conflict management Emotional Intelligence and Bulling Revention” Florenţa(Italia), prof. Dîrţu Violeta și prof. Focşa Liliana- Proiectul ERASMUS + KA2 „OKULUMDA KÜLTÜRÜMLE VARIM SCHOOLING CULTURALLY„ și Diseminarea mobilității nr.2 din Adana(Turcia), prof. înv. pre. primar Maierean Magda de la Grădinița cu Program Normal „Stejărelul” Cajvana - „România în Europa”, prof. înv. pre. primar Fulop Carmen- „Interculturalitate și educație”, prof. înv. pre. primar Șoldan Anuța - „Activități de tip outdoor- o provocare sau o necesitate în învățământul românesc”, prof. Păduraru Daniela de la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Botoșani - ZUMARICALE, prof. înv. primar Minodora Dranca - Proiectul POCU - E-PROFI – Educație prin PROgrame de Formare Inovative pentru resurse umane calificate și motivate în județul Suceava” - Cod SMIS 107116 la Liceul Tehnologic „Ştefan Cel Mare“ Cajvana, prof. Crăciun Pîțu Cristina - Proiectul POCU – PRO-EDU- PROgrame inovative personalizate în funcție de nevoile EDUcaționale la Liceul Tehnologic „Ştefan Cel Mare“ Cajvana.

Atmosfera de sărbătoare a fost întreținută și de momentele artistice presărate printre lucrările de specialitate: clasa pregătitoare A și clasa a III-a B, prof. înv. primar Tomuț Cristina și Dranca Minodora; Hello to all the world, prof. Boca Irina; clasa a VI-a A- prof. Lucan Casandra; clasa a VII-a D- prof. Dîrţu Violeta. Simpozionul internațional organizat la Cajvana a fost, din nou, un bun prilej de reafirmare a identității. Este demn de remarcat exemplul autorităților locale din Cajvana care, sprijină păstrarea și ducerea mai departe a tradițiilor și obiceiurilor populare, dar și cel al cadrelor didactice de la instituțiile de învățământ din localitate, care au reușit să organizeze un eveniment cultural de excepție, din toate punctele de vedere.

„Le mulțumesc celor care au urmărit simpozionul nostru și îi felicit pe toți pentru această expoziție și pentru momentele cultural-artistice”, a încheiat directorul liceului din Cajvana.

Prof.înv.primar

SESERMAN LIDIA-LOREDANA