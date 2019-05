Flash mob antiviolență și o simulare de accident rutier, joi, pe esplanada Casei de Cultură şi pe esplanada Palatului Administrativ

Marţi, 14 Mai 2019 (14:27:56)

Asociaţia de ajutorare a copiilor şi tinerilor dotaţi, talentaţi şi din Sistemul de Protecţie a copilului aflat în dificultate „Euroactiv” și Compartimentul de Prevenire și analiză din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Suceava, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Palatul Copiilor Suceava și Ambu Life Suceava organizează joi, 16.05.2019, între orele 1300 – 1430, un flash mob antiviolență și o simulare de accident rutier, pe esplanada Casei de Cultură şi pe esplanada Palatului Administrativ din municipiul Suceava.Acţiunea se desfăşoară în cadrul Săptămânii Naţionale a Voluntariatului 2019 din perioada 13 - 19.05.2019 şi are ca scop sensibilizarea opiniei publice şi a factorilor de decizie în vederea diminuării obstacolelor şi de prevenire a consumului de droguri, plante etnobotanice, violenţă, tutun şi accidente rutiere.La simularea de accident rutier vor participa şi prefectul judeúlui Suceava, Mirela Adomnicăi, alături de reprezentanții IPJ, IȘJ, ISU, IJJ, şi reprezentanți ai societăţii civile.Acțiunea este sprijinită de Remat S.C. Alin For You S.R.L., ce le pune organizatorilor la dispoziție 2 autoturisme pentru efectuarea simulării accidentului rutier, și de Ambu Life, ai cărei reprezentanţi vor efectua primul ajutor al victimelor simulării accidentului rutier.

