Carmen Brumă și voluntarii din Vatra Dornei au plantat 2.000 de puieți de brad la Dorna Candrenilor

Marţi, 14 Mai 2019 (13:34:35)

Vedeta TV Carmen Brumă, cunoscută pentru activitățile ei de susținere a unui stil de viață sănătos, echilibrat, a participat sâmbătă, alături de voluntari din Vatra Dornei și reprezentanți ai companiei Maspex Romania, la o acțiune de împădurire în zona Valea Secu, comuna Dorna Candrenilor din județul Suceava. Activitatea inițiată de către deținătorii brandului de apă minerală Bucovina a avut ca parteneri Primăria Dorna Candrenilor și Ocolul Silvic Dorna. Voluntarii de la organizația Vatra Dornei Tineret și de la Asociația Salvatorilor Montani din România – Salvamont Vatra Dornei împreună cu reprezentanții instituțiilor menționate au plantat 2.000 de puieți de brad. „Considerăm deosebit de importantă acțiunea de împădurire care a avut loc și ne bucurăm că zona noastră are așa susținere la acest capitol. Fiecare copac plantat este vital atât pentru ecosistem, cât și pentru fiecare om în parte. Mulțumim tuturor celor implicați și îi asigurăm de întreaga noastră susținere și pentru următoarele acțiuni care au ca obiectiv protejarea mediului și în mod special a acestei zone deosebite”, a spus Dănuț Candrea, primar Dorna Candrenilor.Acțiunea de împădurire este prima dintr-un șir de acțiuni sociale pe care compania Maspex Romania le va pune în aplicare în următoarea perioadă și care completează noua campanie de promovare a brandului Bucovina ce se desfășoară sub sloganul „Ținut sălbatic – apă echilibrată”, prin care se reinterpretează echilibrul din “sete de echilibru” – sloganul de bază al brandului – ca pe echilibrul dintre oameni și natură. Noua abordare este inspirată de teoria „Half-Earth”, conform căreia soluția ideală la problema civilizație vs. natură este ca oamenii să împartă planeta 50-50 cu natura. Altfel spus, o pledoarie pentru natură și nevoia ca măcar o parte din tărâmul ei să fie păstrat neatins, curat, limpede. În ținuturile Bucovinei există 23 de rezervații naturale, păduri virgine, cu specii unice sau rare de floră și faună.

