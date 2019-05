Mașină răsturnată din cauza vitezei, la Milișăuți

Duminică, 12 Mai 2019 (16:56:41)

Un autoturism scăpat de sub control din cauza vitezei a lovit un podeț și s-a răsturnat la marginea carosabilului, la Milișăuți. Accidentul a avut loc duminică, în jurul orei 10.00, iar din fericire cei doi tineri care se aflau în mașină au scăpat ușor. Din cercetările preliminare ale polițiștilor rutieri rezultă că un șofer în vârstă de 38 de ani, din municipiul Rădăuți, în timp ce conducea un autoturism pe DN 2H, pe raza localității Bădeuți, în Milișăuți, având direcția de deplasare dinspre Rădăuți spre Milișăuți, a scăpat volanul de sub control pe fondul vitezei excesive, mașina părăsind partea carosabilă, lovind un podeț iar apoi răsturnându-se. Personalul medical ajuns la fața locului a constat că o femeie de 31 de ani, cu domiciliul în Iași, pasageră în autoturism, este rănită ușor, în timp ce șoferul nu are leziuni. Femeia a rămas internată la Spitalul municipal Rădăuți sub supraveghere, având în vedere că este însărcinată. Șoferul a fost verificat cu aparatul etilotest, rezultând că nu a consumat alcool.

Monitorului de Suceava, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului În lipsa unui acord scris din partea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului Mașină răsturnată din cauza vitezei, la Milișăuți