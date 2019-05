Duminică, 12 Mai 2019 (17:16:15)

Poliţiştii au acţionat într-un nou caz de fraudă prin credite luate în baza unor documente false, de această dată vizate fiind două femei - surori, din zona de munte a judeţului, din comuna Dorna Candrenilor. Este al doilea caz în care se acţionează recent pe această linie, vizate fiind în ambele cazuri femei, care ar fi pus la cale mecanisme infracţionale prin care au încasat ilegal sume mari de bani. Persoanele pe numele cărora s-au încasat banii sunt de regulă oameni care fie nu au ştiut ce se întâmplă, dând cel mult buletinul cui nu trebuie, fie nu au vreun venit ori ceva pe numele lor şi nu i-a interesat ce se va întâmpla ulterior. Având în vedere creşterea numărului infracţiunilor de acest gen este clar că este prea multă largheţe şi din partea celor care dau creditele, dacă nu cumva chiar complicitate, cum au date poliţiştii că s-a întâmplat în ultimul caz.

Mecanismul infracţional care s-ar fi derulat trei ani

Anchetatori de la Poliţia municipiului Vatra Dornei, sub coordonarea unui procuror local, instrumentează un amplu dosar privind fapte de înşelăciune, fals şi uz de fals. În acest dosar, sâmbătă, 11 mai, au fost efectuate trei percheziţii domiciliare, toate la Dorna Candrenilor. Încă din luna martie, poliţiştii dorneni şi procurorul de caz au dispus începerea urmăririi penale faţă de 16 persoane, pentru săvârşirea a 46 de infracţiuni - înşelăciune, fals şi uz de fals, cu un prejudiciu de peste 90.000 de lei. În perioada 2015-2018, o femeie în vârstă de 46 de ani, Cristina Roşu, din Dorna Candrenilor, ar fi identificat persoane în vârstă, singure sau consumatoare de băuturi alcoolice, pe care, sub pretextul că are probleme grave în familie, le-ar fi indus în eroare, determinându-le să facă împrumuturi pe la diferite unităţi bancare sau nebancare, banii împrumutaţi fiind luaţi de aceasta.

Complicitatea unor lucrători de la instituţiile care au dat credite

„Totodată, cu complicitatea lucrătorilor de la instituţiile bancare şi nebancare, contractele erau încheiate fără ca persoanele să fie de faţă pentru a le semna”, se arată într-un comunicat al poliţiei judeţene. Practic, femeia de 46 de ani făcea împrumuturile în numele altora, în baza unor copii după acte de identitate şi a unor adeverinţe sau cupoane de pensie falsificate, rezultă din cercetări. Mai mult, pentru a obţine împrumuturile, femeia s-ar fi folosit de adeverinţe de venit false sau a falsificat cupoane de pensii în aşa fel încât persoanele în cauză se fie eligibile pentru împrumut. „S-au folosit de copii după buletin sau cărţi de identitate ale unor persoane care nu au cunoştinţă de împrumuturile contractate, semnăturile acestora fiind falsificate de persoana care a beneficiat de bani, cu acordul angajaţilor de la instituţiile bancare sau nebancare care acordau creditul”, au precizat anchetatorii. Două surori vizate în principal, plus 14 persoane complice Cristian Roşu ar fi acţionat în principal împreună cu sora sa, Mariana Nedelea, în vârstă de 51 de ani, rezultă din cercetări. „Cele două femei au beneficiat de complicitatea altor 14 persoane care au emis adeverinţe de venit false sau au semnat contractele de împrumut, având calitate de titular de împrumut sau girant, cu toate că au ştiut faptul că unele acte sunt false sau falsificate sau unele persoane stipulate în contract nu au fost de faţă”, mai rezultă din cercetări. Prejudiciul calculat în acest caz este de peste 90.000 de lei. După percheziţiile de sâmbătă şi audierile care au urmat, pe numele celor două femei amintite au fost emise ordonanţe de reţinere, acestea fiind introduse în arestul poliţiei judeţene. Cele două femei se bucură de prezumţia de nevinovăţie, până la o decizie definitivă a instanţelor de judecată.

Avertisment poliţie: „Nu înmânaţi documentele de identitate altor persoane şi nu semnaţi contracte fără a vă însuşi conţinutul acestora”

Comisarul-şef Ionuţ Epureanu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Suceava, a transmis un avertisment cu privire la aceste înşelăciuni care sunt în tren ascendent: „Poliţiştii atrag încă o dată atenţia să nu giraţi pentru împrumuturi bancare şi să nu vă implicaţi în alte tranzacţii financiare dacă sunteţi contactaţi de persoane necunoscute. Aparentele beneficii financiare pe care le puteţi obţine se pot transforma uşor în prejudicii cu valoare mare şi pot atrage, totodată, răspunderea penală conform legii. Nu înmânaţi documentele de identitate altor persoane şi nu semnaţi contracte sau documentaţii fără a vă însuşi conţinutul acestora. Manifestaţi prudenţă în orice activitate care implică răspundere financiară pentru a nu deveni victime ale înşelăciunilor prin diverse moduri de operare”.