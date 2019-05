Miercuri, 8 Mai 2019 (12:37:48)

În perioada 9-10 mai 2019, la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV) va avea loc cea de a VI-a ediţie a Salonului Internaţional de Carte „Alma Mater Librorum”.

Dedicat atât publicului universitar, cât şi întregii comunităţi sucevene, Salonul de carte al USV îşi deschide larg porţile joi, 9 mai, ora 9:30, în Holul Central din Corpul A. 27 de edituri şi case editoriale de prestigiu, autori din Germania, România, Senegal, Serbia şi Ucraina şi-au anunţat participarea.

SALONUL INTERNAŢIONAL DE CARTE ALMA MATER LIBRORUM

Ediţia a VI-a, 9-10 mai 2019

Motto: „Citeşte! Numai citind mereu, creierul tău va deveni un laborator nesfârşit de idei şi imagini…” Mihai Eminescu

9 mai, Holul central, Corp A

8:00-9:30 - Primirea invitaţilor şi instalarea standurilor

9:30-10:00 - Deschiderea Salonului Internaţional de carte Alma Mater Librorum, ediţia a VI-a

10:00-11:00 - Editura Didactică şi Pedagogică - Lansări de carte

Didactica jocurilor, 2019 - autori: conf. univ. dr. Horaţiu Catalano, prof. univ. dr. habil. Ion Albulescu

Pedagogia jocului şi a activităţilor ludice, 2018 - autori: conf. univ. dr. Horaţiu Catalano, prof. univ. dr. habil. Ion Albulescu

10:00-12:00 – Spectacol închinat Zilei Europei – Organizator Şcoala Gimnazială „Mihai Halunga”, comuna Hănţeşti, în colaborare cu alte şcoli gimnaziale. Spectacolul se va desfăşura în Auditorium Joseph Schmidt, în colaborare cu Casa de Cultură a Studenţilor Suceava

11:00-11:30 – Lansări de carte

Întemeierea României, 2018 - autor Ioan Popoiu – Editura Pro Universitaria

Statele din sud-estul Europei, ediţia a 2-a, 2018 - autor Ioan Popoiu – Editura Pro Universitaria.

Prezintă prof. univ. dr. Florin Pintescu

11:30-12:00 - Lansare de carte

Enciclopedia Bucovinei, vol. I-III, 2019 - autori Emil Satco şi Alis Niculică - Editura Karl A. Romstorfer.

Prezintă prof. univ. dr. Mihai Iacobescu

12:00-12:30 – Lansare de carte

I.G. Sbiera - album de familie, 2018 - autor Elena Pintilei – Editura Mega.

Prezintă prof. univ. dr. Mihai Iacobescu

12:30-14:00 – Editura Junimea la 50 de ani

Evenimentul se va desfăşura în Sala de lectură „Mihail Iordache”, Corp A

Invitaţi: Mihai Iacobescu, Mircea A. Diaconu, Liviu Papuc, Ion Solcanu, Adrian Dinu Rachieru, Marina Mureşan Ionescu, Rodica Mureşan.

Prezintă directorul Editurii Junimea, Lucian Vasiliu

Lansări de carte

Joc sub obroc, 2018 – autor Marina Mureşan Ionescu.

Prezintă prof. univ. dr. Elena-Brânduşă Steiciuc

Metacritice, 2018 - autor Mircea A. Diaconu

Lansarea revistei „Meridian Critic” (vol. 1, 2/2018) – Editura Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava

Prezintă prof. univ. dr. Rodica Nagy, prof univ. dr. Mircea A. Diaconu, conf. univ. dr. Daniela Petroşel

14:00-14:30 - Lansare de carte

Înainte să fie prea târziu, 2019 - autori: dr. Ioan Ieţcu şi dr. Vlad Rădăşan – Editura PIM.

Prezintă lector univ. dr. Claudia Bîlha

14:30-15:00 - Moment muzical prezentat de Grupul vocal-instrumental „Noiţele” de la Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bogdăneşti

15:00-15:30 - Casa Editorială Demiurg – Lansări de carte

Medicamentul de-a lungul vremii, 2019 – autor Marţian Cotrău, ediţie îngrijită de Irina Croitru

Prezintă dr. Mihai M.-C. Ardeleanu şi director dr. Alexandrina Ioniţă

Lupta pentru limba românească, 2019 – autor Nicolae Iorga, ediţie îngrijită de prof. univ. dr. Sanda-Maria Ardeleanu şi dr. Alexandrina Ioniţă.

Prezintă prof. univ. dr. Sanda-Maria Ardeleanu

15:30-16:30 - Momentul cărţii francofone

Le Regard de l'Aveugle: roman, 2014 - autor Mamadou Samb, Ph.D. Assistant Professor of African Francophone Studies - coédité par EDISAL, Editions Salimata, Sénégal

Tombouctou, histoire de l’ érudition islamique en Afrique de l’Ouest, 2017 – autor Ousmane Kane, CERDIS/CODESRIA.

Prezintă Mamadou Dramé, Professeur assimilé / Ethnolinguistique-sociolinguistique Editeur, Faculté des Sciences et Technologies de l'Education et de la Formation, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, şi prof. univ. dr. Sanda-Maria Ardeleanu

16:30-17:30 - Lectura: de la tradiţional la digital / Reading: tradiţional vs. digital aspects.

Reading from paper vs. reading from screen a comparison based on the experiences of the first Twitter book.

Prezintă conf. univ. dr. Evelina Graur şi Adam Sofronijevic, PhD Dir adj. Biblioteca Universităţii ”Svetozar Markovic” Belgrad, Serbia

10 mai, Holul central, Corp A

9:00-10:00 - Vernisajul expoziţiei Grădina Îngerului

Prezintă Camelia Rusu Sadovei

10:00-10:30 - Lansare de carte

Reflecţii privind România Mare, 2018 – autor Mihai Iacobescu – Editura Arvin Press

Prezintă prof. univ. dr. Florin Pintescu

10:30-11:30 - Din nordul şi din sudul Bucovinei, în Bucovina, în România şi în lume...

Lansare de cărţi

Dulce - amar de Bucovina, 2018 – autori: Doina Cernica şi Maria Toacă – Editura Muşatinii

Drumuri de dor prin Ţara dragă, 2018 - autor Maria Toacă – Editura Misto

Priveşte şi încearcă să vezi, 2019 - autor Doina Cernica – Editura Muşatinii

Prezintă prof. univ. dr. Mihai Iacobescu

11:30-12:00 - Acordarea Diplomelor Salonului Internaţional de carte Alma Mater Librorum, ediţia a VI-a: Diploma de participare, Diploma Invitatul de onoare, Diploma Cel mai prolific autor, Diploma Cel mai fidel cititor al Bibliotecii USV, Diploma Cartea Salonului – carte românească, Diploma Cartea Salonului – carte străină, Diploma Cea mai vândută carte a Salonului, Diploma Cea mai importantă donaţie

12:00-12:30 - Noutăţi editoriale - RO.AS.IT. Prezintă prof. Ioana Grosaru

12:30-13:00 - Lansare de carte: Cenzurarea presei ortodoxe în comunism, 2019 – autor Silviu-Constantin Nedelcu – Editura Eikon

13:00-13:30 – Momentul cărţii germane – Lansare de carte

Tempus Multiformum. Literarische Inszenierungen der Zeit bei Thomas Mann und Marcel Proust (Înscenări literare ale timpului la Thomas Mann şi Marcel Proust), 2018 - autor conf. univ. dr. Raluca Dimian - Editura Hartung Gorre, Konstanz. Eveniment prezentat în colaborare cu Institutul Bucovina din Augsburg

13:30-14:00 – Editura Cartea Românească Educaţional - Lansări de carte

14:00-14:30 – Lansare de carte

Tetraevanghelul: Suceviţa 24, 2018 – Editura Mănăstirea Suceviţa

Prezintă prof. univ. dr. Olimpia Mitric

14:30-15:00 - Lansare de carte

Limba latină pentru studenţi filologi, 2018 - autori: conf. univ. dr. Inesa Makar, asistent drd. Daniela Bicher; coordonator ştiinţific: conf. univ. dr. Sabina Fînaru; ediţie trilingvă (ucraineană, română, latină). – Editura Universităţii Naţionale din Cernăuţi.

Prezintă conf. univ. dr. Sabina Fînaru

Invitat de onoare: Editura Junimea

Participanţi:

Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi

Editura Universităţii Naţionale „Yuri Fedkovych” din Cernăuţi -„Ruta”

Editura Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava

Editura AMO, Suceava

Editura Arvin Press, Bucureşti

Editura Cartea Românească Educaţional, Iaşi

Editura Casa Corpului Didactic „George Tofan”, Suceava

Editura Curtea Veche, Bucureşti

Editura Cygnus, Suceava

Casa Editorială Demiurg, Iaşi

CERDIS /CODESRIA, Dakar

Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti

Editura Eikon, Bucureşti

Editura Hartung-Gorre, Konstanz

Editura Junimea, Iaşi

Editura Karl A. Romstorfer, Suceava

Editura Lumen, Iaşi

Editura Mănăstirea Suceviţa

Editura Mega, Cluj-Napoca

Editura Misto, Cernăuţi

Editura Muşatinii, Suceava

Editura PIM, Iaşi

Editions Salimata, Senegal

Editura Tritonic, Bucureşti

Memorialul Ipoteşti- Centrul National de Studii Mihai Eminescu

Alexandria Librării, Alexandria Publishing House

Cărtureşti

Sponsor: S.C. FEROMET M SRL, Piatra-Neamţ

Comitetul de organizare:

Coordonator Prof. univ. dr. Mircea A. DIACONU

Membri: prof. univ. dr. Sanda-Maria ARDELEANU, Lăcrămioara CIOBANU, Liliana CIOBANU, Liliana COBZARU, Antoneta MIHAILESCU, Inocenţia-Iuliana GALAN

Parteneri: Institutul Bucovina din Augsburg, Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava, Casa de Cultură a Studenţilor