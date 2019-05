Titlul de Supreme Best in Show a fost câștigat de un Akita American

Marţi, 7 Mai 2019 (13:23:34)

Shopping City Suceava a găzduit sâmbătă cel mai mare eveniment din zona de nord-est a României, din această perioadă a anului, Bucovina Dog Show 2019. Concursul organizat de Asociația Chinologică a Județului Suceava s-a desfăşurat în parcarea centrului comercial, unde a reunit, într-un spectacol deosebit, sute de câini de rasă, din ţară şi de peste hotare.

Evenimentul a cuprins expoziţia chinologică naţională cu atribuirea titlului naţional CAC (Certificat de Aptitudini pentru Campionat), iar în după-amiaza aceleiaşi zile a avut loc expoziţia chinologică internaţională cu atribuirea titlului internaţional CACIB (Certificat de Aptitudini pentru Campionat Internaţional de Frumuseţe).Ediția din 2019 a fost una cu totul și cu totul specială, întrucât a reunit, în premieră pentru expozițiile de la Suceava, câini din 73 de rase omologate definitiv de Federaţia Chinologică Internaţională (FCI) şi o rasă nerecunoscută de Federaţia Chinologică Internaţională (American Toy Fox Terrier). Printre rasele prezente la Suceava s-au numărat și unele mai rare precum: Ciobănesc alb elveţian, Bichon frise, Terrier Negru Rusesc, Boston Terrier, Ciobănesc francez Briard, Ciobănesc Belgian Groenendael, Bulldog englez, Bullmastiff, Cavaler King Charles Spaniel, Chin japonez, Coban kopegi, American Toy Fox Terrier, English Springer Spaniel, Spitz japonez, Pomeranian, Pinscher pitic, Shih tzu, Ogar rusesc Barzoi, Ogar englez Whippet, Spaniel tibetan, Welsh Corgi Pembroke, Samoyede, Mastiff de Tibet, Epagneul Breton, Chihuahua, Lup cehoslovac.

În plus, în cadrul expoziției de la Suceava au fost prezente și exemplare canine deosebite din străinătate: Ucraina, Ungaria, Polonia, Republica Moldova, Olanda şi SUA.Ca în fiecare an, iubitorii de câini au putut admira sute de câini de rasă, unii dintre ei prezenţi pentru prima oară la competiţiile organizate la Suceava.Cele două expoziții canine s-au desfășurat după același program, și anume arbitrajul individual la ringuri urmat de concursurile speciale. Reprezentanții fiecărei rase s-au prezentant în ringul arondat și au defilat în fața arbitrului pentru a-i fi evaluată morfologia rasei, fiind premiat exemplarul canin care are trăsăturile cele mai apropiate de standardul rasei.

După finalizarea arbitrajelor, competiția s-a mutat în ringul central, unde au avut loc concursurile speciale, cea mai spectaculoasă parte a expoziției chinologice. Cei mai buni câini din toate rasele au intrat în ring în ordinea grupelor Federației Internaționale și au concurat pentru titlurile de „Cel mai bun al grupei”, în fața întregului corp de arbitri. Cei 10 câini care au câștigat titlurile de ”Cel mai bun al grupei” au concurat pentru titlul „Best in Show”.Concursul internațional CACIB s-a încheiat desemnarea titlului onorific „Supreme Best In Show” - cel mai frumos exemplar al expoziției chinologice de la Suceava. În finală au intrat câștigătorii celor două expoziții: Akita American și Shih tzu.Titlul de Supreme Best in Show a fost câștigat de un Akita American, din Timișoara, care a mai câștigat și titlul de Junior Best in Show în cadrul celor două expoziții chinologice, națională și internațională, și titlul de Best in Show în competiția națională din aceeași zi.

Competiţia a fost jurizată de cinci arbitri chinologi internaţionali din Germania, Republica Moldova, Cluj-Napoca, Satu Mare şi Suceava, precum şi un arbitru chinolog naţional din Deva: Ludmila Lavrova, Călin Simu, Călin Mărgineanu, Vasile Carol Papp, Horațiu Mihai Sina, Cristian Moroşanu (preşedintele Asociaţiei Chinologice a judeţului Suceava).Evenimentul Bucovina Dog Show este organizat de 14 ani fără întrerupere de Asociaţia Chinologică a judeţului Suceava şi de 11 ani în parteneriat cu Shopping City Suceava, fiind deja una dintre manifestările marcante ale judeţului Suceava, dar şi a zonei noastre, Bucovina.Partenerii evenimentului: Royal Canin – partener principal, Egger, Rompeisaj, Darex Auto – transportator oficial al evenimentului, Restaurant Any Time, Citadin Construct, Animax, Mobexpert şi Carrefour Suceava.