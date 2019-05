Amenzi rutiere de peste 110.000 de lei, în weekend. Un şofer a ajuns în arest după ce a fost prins la volan aproape în comă alcoolică

Marţi, 7 Mai 2019 (13:08:39)

În perioada 03.05. - 05.05.2019, Serviciul Rutier Suceava și formațiunile rutiere din cadrul polițiilor municipale și orășenești au organizat o acțiune pe raza județului pe linia depistării conducătorilor auto ce conduc autovehicule pe drumurile publice sub influența băuturilor alcoolice. Au fost testați cu aparatul etilotest 354 de conducători auto, fiind constatate 13 infracțiuni, din care 6 alcoolemii și 7 fapte de altă natură și au fost aplicate 57 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 116.890 lei. Polițiștii au mai reținut 4 permise de conducere, toate pentru conducere sub influența alcoolului și au retras 12 certificate de înmatriculare.De exemplu, vineri, la ora 15.53, un echipaj rutier din cadrul Poliției orașului Gura Humorului a oprit pentru control pe DN 2E, din comuna Păltinoasa, autoturismul condus de un localnic de 44 de ani. Întrucât emana halenă alcoolică, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,43 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, ce va fi soluționat procedural. Totodată, conducătorul auto a fost reținut pentru 24 de ore și încarcerat în arestul I.P.J. Suceava, după care, s-a dispus măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Monitorului de Suceava, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului În lipsa unui acord scris din partea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului Amenzi rutiere de peste 110.000 de lei, în weekend. Un şofer a ajuns în arest după ce a fost prins la volan aproape în comă alcoolică