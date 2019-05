Doi șoferi cu alcoolemii foarte mari au ajuns în arestul poliției județene

Duminică, 5 Mai 2019 (16:15:32)

Polițiștii continuă campania ,,Toleranță zero față de infracțiunile la regimul rutier”, având, din păcate, și cazuri aproape zilnice de șoferi pericol public. Vinerea trecută, alți doi șoferi au ajuns în arestul poliției județene, reținuți pentru 24 de ore, după ce s-au urcat la volan având alcoolemii foarte mari. Pe 3 mai, polițiștii au continuat cercetările privind un caz din data de 28 aprilie, când un bărbat în vârstă de 40 de ani, din municipiul Fălticeni, a condus un autoturism pe strada 1 mai din localitate și a fost implicat într-o tamponare, fiind în stare avansată de ebrietate. Probele de sânge au arătat că acesta avea o alcoolemie de 2,93 la mie. Tot pe 3 mai, în jurul orei 16.00, polițiștii din cadrul Compartimentului Rutier Gura Humorului, au oprit pe DN 2E, în satul Capu Codrului, comuna Păltinoasa, un autoturismul condus de un bărbat de 44 ani, din comuna Păltinoasa, care emana miros de alcool. Verificarea cu etilotestul a indicat o concentrație de 1,43 miligrame per litru alcool pur în aerul expirat. În mod normal, probele de sânge vor indica și în acest caz o alcoolemie în jurul valorii de 3 la mie. În ambele cazuri a fost vorba de șoferi aflați în stare avansată de ebrietate, adevărate pericole publice. În jur de 50 de șoferi care au condus fără permis, sub influența alcoolului, au părăsit locului accidentului ori au comis alte fapte asociate au ajuns în arestul poliției județene, cel puțin 24 de ore, în doar două luni și jumătate.

