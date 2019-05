Cazuri interminabile de șoferi pericol public prinși de polițiști: ultimul pe listă, un stroieștean fără permis, beat turtă

Joi, 2 Mai 2019 (11:04:02)

Polițiștii suceveni au ajuns să se confrunte aproape zilnic cu cazuri de șoferi pericol public, băuți sau fără permise de conducere, mulți dintre ei fiind prinși după urmăriri periculoase în trafic. De la lansarea Programului de prevenire a accidentelor rutiere, la mijlocul lunii februarie a acestui an, s-a ajuns deja la aproape 50 de șoferi care au ajuns în arest cel puțin 24 de ore după ce au săvârșit infracțiuni la regimul rutier. Pe 1 mai, în jurul orei 16.30, polițiștii de la Secția Rurală Șcheia, în timp ce acționau pe raza comunei Ilișești, au oprit pentru control un autoturism la volanul căruia a fost identificat un bărbat în vârstă de 40 de ani, din comuna Stroiești, care a recunoscut din start că nu posedă permis de conducere pentru nici o categorie auto. Mai mult, bărbatul emana și miros de alcool. În urma verificării cu etilotestul a rezultat concentrația de 1,24 mg/l alcool pur în aerul expirat. Șoferul a fost condus la Spitalul Județean Suceava unde i s-au recoltat două probe de sânge în vederea determinării alcoolemiei.După verificări în bazele de date a rezultat și că numerele de înmatriculare provizorii ale mașinii erau expirate din decembrie 2017. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de „punerea în circulaţie a unui autovehicul neînmatriculat”, „conducerea unui vehicul fără permis de conducere” și „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”.Miercuri seară, pe numele bărbatului a fost emisă ordonanță de reținere pentru 24 de ore, fiind introdus în arestul poliției județene. Comisarul-șef Ionuț Epureanu, purtătorul de cuvânt al poliției județene, a arătat că în ciuda prezenței sporite în trafic a polițiștilor, în continuare șoferii pericol public sunt omniprezenți pe șosele: „Din păcate, deși în ultimele zile mai multe persoane au ajuns în arest pentru comiterea de infracțiuni rutiere, unii șoferi dau dovadă în continuare de iresponsabilitate și își pun în pericol propria viață dar și a celorlalți participanți la trafic, săvârșind infracțiuni la regimul rutier”.

