Marţi, 30 Aprilie 2019 (15:05:34)

Tânărul de 25 de ani care împreună cu tatăl său de 51 de ani i-a atacat sâmbătă seara cu topoare pe polițiștii care îl urmăriseră în trafic bărbatul de 51 de ani, a fost reținut duminică 24 de ore în spatele gratiilor, iar în cursul zilei de luni, pe numele său a fost emis un mandate de arestare preventivă pentru 30 de zile. Cei doi indivizi din Zaharești, tată șI fiu, sunt acuzați de comiterea infracțiunilor de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, ultraj și distrugere. În timpul acțiunii desfășurate de polițiști pentru imobilizarea celor doi, bărbatul de 51 de ani a fost rănit în picior de polițiști, care au fost nevoiți să folosească armamentul din dotare pentru ridicarea celor doi. Acesta se află în prezent în spital și urmează ca procurorii să ia măsuri împotriva acestuia la externare.

Doi indivizi extrem de violenți, pentru prinderea cărora s-a folosit armamentul din dotare

Fapta pentru care sunt acuzeți cei doi s-a petrecut sâmbătă seara, în jurul orei 20.10, pe DN 17 la ieșirea din municipiul Suceava, când un echipaj din cadrul Serviciului Rutier Suceava a observat un autovehiculul care avea o deplasare sinuoasă și care circula fără lumini în partea din spate, punând în pericol siguranţa traficului rutier. Polițiștii au pus în funcțiune semnalele acustice şi luminoase de pe autospeciala de poliţie pentru oprirea vehiculului, însă conducătorul auto nu s-a conformat, acesta fiind urmărit în trafic pe DN 17 până în localitatea Stroieşti şi ulterior pe DJ 209D, pe o porțiune de 7-8 kilometri, până în localitatea Zaharești. În timpul urmăririi, conducătorul auto a încercat în repetate rânduri să tamponeze autospeciala de poliţie. Ajuns la poarta unui imobil, bărbatul de la volan aflat în stare de ebrietate a coborât și a luat în mână o toporişcă, ameninţând polițiștii cu acte de violenţă şi cu moartea. El a fost susținut și de un tânăr de 25 de ani, care a ieșit din locuință, motiv pentru care polițiștii au fost nevoiți să folosească armamentul din dotare, trăgând un foc de avertisment în plan vertical și solicitând sprijinul Serviciului pentru Acțiuni Speciale. La sosirea luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale, deşi i s-a solicit în repetate rânduri să iasă din curte pentru a fi testat cu aparatul etilotest, bărbatul de 51 de ani din localitate și fiul său de 25 de ani din aceeași localitate au început să devină din nou violenți, aruncând spre poliţişti cu diferite obiecte, motiv pentru care s-a intervenit în forţă, folosindu-se spray lacrimogen și armamentul din dotare.

Tânărul de 25 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile

Cei doi au fost prinși și imobilizațI, numai după ce asupra lor s-au tras 4 focuri de armă. Conducătorul auto a fost condus la spital, unde, i s-au recoltat probe de sânge pentru stabilirea alcoolemiei și unde a rămas internat, după ce suferise o plagă împușcată la picior. În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat faptul că autoturismul condus de bărbatul de 51 de ani, are inspecția tehnică periodică (I.T.P.) expirată din 19 aprilie 2018 și nu are polița de asigurare R.C.A. valabilă. Polițiștii au întocmit dosar penal pentru comiterea infracţiunii de „conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sub influenţa alcoolului sau altor substanţe”, pentru celelalte incidente în care au fost implicați polițiștii fiind sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava, care a extins cercetările pentru săvârşirea a 8 infracţiuni de „ultraj” şi săvârşirea unei infracţiuni de „distrugere”.

Duminică tânărul de 25 de ani a fost prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, unde a fost audiat în calitate de suspect pentru săvârşirea a 8 infracţiuni de ultraj şi o infracţiune de distrugere, ulterior fiind reținut pentru 24 de ore și încarcerat în arestul I.P.J. Suceava. Acesta a fost prezentat luni instanţei de judecată, pe numele său fiind emis mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile. Pentru bărbatul de 51 de ani din comuna Stroiești, care se află internat în spital cu o plagă împuşcată în picior precum şi cu alte leziuni, procurorii Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava vor lua măsuri în momentul externării din unitatea medicală.