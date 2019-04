Replici ale unor picturi celebre, realizate de liceenii de la arte, pe ouă gigant, la Iulius Mall Suceava

Vineri, 26 Aprilie 2019 (11:56:24)

Un spectacol de culoare, talent și artă îi întâmpină pe cei veniţi la cumpărături în Iulius Mall Suceava. Pentru al doilea an consecutiv, centrul comercial a lansat provocarea unei competiţii atipice de pictat ouă. Liceenii de la Arte s-au întrecut în replicarea unor picturi celebre, cu semnătura renumiţilor Vincent van Gogh, Salvador Dali și Jack Vettriano. Operele de artă pot fi admirate de publicul sucevean, la parterul mall-ului, sub forma unor ouă gigant. 20 de elevi de la Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” din Suceava și-au pus în valoare talentul, îndemânarea și spiritul creativ și au realizat adevărate lucrări artistice. Tinerii, sub coordonarea profesorilor Roxana Bliorţu, Oana Miron și Cătălin Chifan, au decorat patru ouă gigant, respectând tema „picturi celebre”. Așa au ajuns în atenţia publicului sucevean interpretări artistice după picturile „Elephant in the Style 1948” și „Unknown” ale lui Salvador Dali, „Irises” a lui Vincent van Gogh și „The singing butler” a lui Jack Vettriano.Elevii au lucrat timp de două zile pentru a definitiva micile opere de artă. Creaţiile pot fi admirate până pe 2 mai 2019 inclusiv, la parterul Iulius Mall Suceava, în zona intrării principale. Întrucât, într-un final, competiţia s-a transformat într-o muncă în comun a celor două echipe, toţi cei 20 de artiști au fost premiaţi cu invitaţii la film, la Cinema City.

