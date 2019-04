Joi, 25 Aprilie 2019 (12:59:15)

Trei afacerişti au fost trimişi în judecată pentru evaziune fiscală, fiind acuzaţi că au prejudiciat bugetul de stat cu 814.198 de lei.

Într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava se arată că, din din probatoriul administrat în cursul urmăririi penale, au rezultat următoarele: "Anterior datei de 07 noiembrie 2014, primul inculpat, cetăţean român provenind din partea de vest a ţării, a falsificat un paşaport şi două cărţi de identitate pe numele unui cetăţean maghiar, aplicând pe aceste acte fotografia sa. Actele de identitate au fost create pentru a fi utilizate în activitatea infracţională, respectiv pentru înfiinţarea unui agent economic, care urma a fi folosit ca furnizor de documente contabile false, în scopul prejudicierii bugetului consolidat al statului. La data de 07.11.2014 inculpatul, prezentându-se sub identitatea cetăţeanului maghiar, s-a deplasat în municipiul Suceava, unde a efectuat demersuri pentru înfiinţarea unei societăţii comerciale, în care să aibă calitatea de asociat unic şi administrator. În acest scop, inculpatul, sub identitatea cetăţeanului maghiar, a completat cu numele cetăţeanului maghiar toate înscrisurile necesare înfiinţării societăţii, pe care le-a folosit la un cabinet de avocat care i-a acordat consultanţă, la biroul unui notar public, la Oficiul Registrului Comerţului Suceava şi la unităţi bancare din judeţul Suceava, unde pe numele societăţii înfiinţate a deschis conturi. De asemenea, inculpatul, prezentându-se sub aceeaşi identitate a cetăţeanului maghiar, a încheiat şi prelungit contracte de comodat pentru sediul societăţii comerciale, în municipiul Suceava, sediu cu caracter fictiv, nefiind desfăşurate la acest sediu nici un fel de activităţi comerciale.

Pentru a obţine venituri, prin intermediul societăţii înfiinţate, în perioada 07.11.2014 – 25.08.2015, în calitate de administrator al societăţii recent înfiinţate, la diferite intervale de timp, dar în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, inculpatul a emis în fals 16 facturi fiscale către o altă societate de pe raza judeţului Suceava (administrată de al doilea inculpat), prin care a simulat livrări de bunuri, în scopul obţinerii de către societatea administrată de al doilea inculpat de avantaje fiscale necuvenite, înlesnind în acest mod obţinerea acestora. Astfel, societatea administrată de al doilea inculpat a înregistrat în evidenţa contabilă facturile fiscale fictive emise de societatea primul inculpat, prejudiciind bugetul de stat cu suma de 687.718 lei, constând în impozit pe profit şi TVA. În aceeaşi modalitate, tot în calitate de administrator, în perioada 07.11.2014 – 31.12.2015, primul inculpat, la diferite la diferite intervale de timp, dar în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, a emis în fals 2 facturi fiscale către o altă societate de pe raza judeţului Suceava, (administrată de al treilea inculpat), prin care a simulat livrări de bunuri, în scopul obţinerii de către societatea administrată de al treilea inculpat de avantaje fiscale necuvenite, înlesnind în acest mod obţinerea acestora. Astfel, societatea administrată de al treilea inculpat a înregistrat în evidenţa contabilă facturile fiscale fictive emise de societatea primului inculpat, prejudiciind bugetul de stat cu suma de 126.480 lei, constând în TVA".

În comunicat se mai precizează că pentru a crea impresia că tranzacţiile efectuate sunt reale, contravaloarea facturilor a fost achitată de către beneficiari prin virament bancar, însă sumele au fost retrase de către primul inculpat de fiecare dată în ziua efectuării plăţii şi nu au fost folosite pentru o eventuală activitate economică a societăţii acestuia. În toată activitatea prezentată anterior, primul inculpat a folosit permanent identitatea cetăţeanului maghiar, cu care a figurat în calitate de administrator al societăţii, identitatea sa reală fiind descoperită de către organele de urmărire penală.

"Având în vedere materialul probatoriu administrat în cauză, faţă de primul inculpat s-au efectuat cercetări pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală având în vedere că s-a sustras de la efectuarea verificărilor financiare sau fiscale privind societatea X prin declararea sediului fictiv al societăţii. De asemenea, s-a reţinut în sarcina primului inculpatul complicitate la două infracţiuni de evaziune fiscală, ambele în formă continuată, constând în activitatea de înlesnire a înregistrării în evidenţele contabile ale societăţilor administrate de ceilalţi doi inculpaţi de operaţiuni comerciale fictive (în sarcina celorlalţi doi inculpaţi s-a reţinut săvârşirea de infracţiuni de evaziune fiscală, constând în înregistrarea de operaţiuni economice fictive în evidenţele contabile).De asemenea, faţă de primul inculpat s-au efectuat cercetări pentru 3 infracţiuni de fals material în înscrisuri oficiale, constând în falsificarea actelor de identitate maghiare (cu identitatea cetăţeanului maghiar); pentru infracţiunea de fals privind identitatea în formă continuată (48 de acte materiale), constând în aceea că inculpatului s-a prezentat sub identitatea cetăţeanului maghiar în mod repetat în faţa funcţionarilor publici de la biroul notarului public şi de la unităţi bancare, folosind în mod fraudulos actele de identitate maghiare falsificate; participaţie improprie la 4 infracţiuni de fals intelectual în formă continuată (6 acte materiale, 30 de acte materiale, 25 de acte materiale, respectiv 2 acte materiale), constând în aceea că inculpatul a determinat cu intenţie atestarea în fals în acte întocmite de funcţionari publici (de la unităţi bancare şi de la notarul public) a identităţii frauduloase a cetăţeanului maghiar; infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată (101 acte materiale), constând în aceea că inculpatul, folosind în mod fraudulos identitatea cetăţeanului maghiar, a întocmit sau a semnat 101 înscrisuri folosite sau încredinţate spre a fi folosite (la notarul public, la cabinetul de avocat care a acordat consultanţă, la Oficiul Registrului Comerţului Suceava, la unităţi bancare), în legătură cu pretinsa activitate economică desfăşurată de societatea înfiinţată pe numele său.